Τουρκία: Τρεις ανθρακωρύχοι εγκλωβισμένοι μετά από κατάρρευση ορυχείου
Η κατολίσθηση σημειώθηκε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε ορυχείο που ανήκει σε ιδιωτική εταιρεία.
Τρεις ανθρακωρύχοι βρίσκονται παγιδευμένοι σε ορυχείο που κατέρρευσε στην περιοχή Γκελίκ της επαρχίας Ζονγκουλντάκ, στη βόρεια Τουρκία.
Μετά από ειδοποίηση συναδέλφων των εργατών, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της AFAD (Αρχή Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων), καθώς και αστυνομικές αρχές.
Η δήλωση του δημάρχου
Ο δήμαρχος του Γκελίκ, Μπουρχάν Σεζγκίν, δήλωσε: «4 εργάτες είναι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια, έχουμε επικοινωνήσει με 1 εργάτη».
Σωστικά συνεργεία έχουν ξεκινήσει επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των τριών εργαζομένων. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.