Τουρκία: Τρεις ανθρακωρύχοι εγκλωβισμένοι μετά από κατάρρευση ορυχείου

Τρεις ανθρακωρύχοι βρίσκονται παγιδευμένοι σε ορυχείο που κατέρρευσε στην περιοχή Γκελίκ της επαρχίας Ζονγκουλντάκ, στη βόρεια Τουρκία.

Η κατολίσθηση σημειώθηκε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε ορυχείο που ανήκει σε ιδιωτική εταιρεία.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: İşçiler mahsur kaldı



Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir şirkete ait maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçiyi kurtarma çalışmaları başlatıldı pic.twitter.com/T5fr8KvR2l — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) February 16, 2026





Μετά από ειδοποίηση συναδέλφων των εργατών, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της AFAD (Αρχή Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων), καθώς και αστυνομικές αρχές.

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan kömür madeninde meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi kardeşlerimizin bir an önce sağ salim kurtarılmasını diliyorum. pic.twitter.com/cevig7t5M4 — Nail Çiler (@nail_ciler) February 16, 2026

Η δήλωση του δημάρχου

Ο δήμαρχος του Γκελίκ, Μπουρχάν Σεζγκίν, δήλωσε: «4 εργάτες είναι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια, έχουμε επικοινωνήσει με 1 εργάτη».

Σωστικά συνεργεία έχουν ξεκινήσει επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των τριών εργαζομένων. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.