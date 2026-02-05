Γροιλανδία: Viral ο σκύλος που έκλεψε κάμερα του Associated Press, πάτησε εγγραφή και τράβηξε πλάνα

Ως παιχνίδι φαίνεται πως πέρασε την κάμερα του συνεργείου του Associated Press ένας σκύλος έλκηθρου στη Γροιλανδία ο οποίος όχι μόνο την άρπαξε αλλά κατάφερε να πατήσει την εγγραφή και να καταγράψει όλη τη διαδρομή του.

Το χαριτωμένο λευκό σκυλάκι καθόταν μαζί με την υπόλοιπη αγέλη όταν πέρασε το κοντάρι της κάμερας για ξύλο και άρχισε να το μασουλάει. Προκειμένου δε να μη χάσει το λάφυρο, έβαλε στο στόμα του την κάμερα και άρχισε να τρέχει προκειμένου να την κρύψει σε ασφαλές σημείο που μόνο αυτό ήξερε.

Η επαγγελματική κάμερα, αξίας 700 δολαρίων, παρέμεινε κάτω από το έλκηθρο με το συνεργείο του αμερικάνικου πρακτορείου ειδήσεων να προσπαθεί απεγνωσμένα να εντοπίσει τον ακριβό επαγγελματικό εξοπλισμό. Η δημοσιογράφος του AP, Έμα Μπάροους, περιέγραψε την αναζήτηση που ακολούθησε. Όταν τελικά εντόπισαν το αντικείμενο, η φωτορεπόρτερ το περιεργάστηκε για να δει εάν υπάρχουν τυχόν σημάδια από δαγκωνιές που να έχουν προκαλέσει ζημιά.

Αφού άνοιξε την κάμερα όμως δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια της. Ο σκύλος όχι μόνον είχε αρπάξει την κάμερα αλλά κατάφερε να πατήσει το κουμπί της εγγραφής και να καταγράψει όλη τη διαδρομή προκαλώντας, όπως είναι λογικό γέλια.

Το βίντεο φυσικά έγινε viral σε λίγα λεπτά αφού αναρτήθηκε στον προσωπικό λογαριασμό του Associated Press στο Instagram. Όπως τόνισε η δημοσιογράφος, η τύχη ήταν με το μέρος τους διότι αντίκρισαν το ζώο να βγαίνει από την κρυψώνα του κρατώντας ακόμα την κάμερα, διαφορετικά ο εξοπλισμός θα χανόταν οριστικά στο αρκτικό τοπίο.