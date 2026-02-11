Απίστευτη διάρρηξη στην Τουρκία - Ο δράστης μπήκε στο μαγαζί με κλαρκ και διέφυγε με... γάιδαρο

Μια ασυνήθιστη διάρρηξη συγκλόνισε την Καισάρεια της Τουρκίας, με τον δράστη να χρησιμοποιεί ένα… γαϊδούρι για να διαφύγει.

Ο 26χρονος άνδρας εισέβαλε σε κοσμηματοπωλείο χρησιμοποιώντας κλαρκ για να παραβιάσει την είσοδο και να αρπάξει χρυσά κοσμήματα.

Η συνέχεια όμως ήταν ακόμα πιο απρόσμενη, καθώς για τη διαφυγή του επέλεξε έναν γάιδαρο, όπως κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας. Λίγες ώρες αργότερα συνελήφθη από τις αρχές, ενώ τα κλοπιμαία βρέθηκαν θαμμένα σε οικόπεδο και επεστράφησαν στον ιδιοκτήτη του καταστήματος.