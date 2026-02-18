Τρομακτικό βίντεο στο Ισραήλ - 13χρονος έβαλε φωτιά στα μαλλιά γυναίκας μέσα σε λεωφορείο

Στη σύλληψη ενός 13χρονου προχώρησε η αστυνομία στο Νετάνια, στο Ισραήλ, έπειτα από περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο και δείχνει τον ανήλικο να βάζει φωτιά στα μαλλιά γυναίκας μέσα σε λεωφορείο.

Στο οπτικό υλικό, ο 13χρονος διακρίνεται να στέκεται στον διάδρομο του οχήματος, δίπλα σε περίπου 60χρονη γυναίκα που κάθεται ανυποψίαστη. Κρατώντας αναπτήρα, επιχειρεί να την πλησιάσει διακριτικά και, αφού τον ανάβει, τον φέρνει σε επαφή με τα μαλλιά της.

Αμέσως μετά, φαίνεται να προσποιείται τον έκπληκτο καθώς η φλόγα δυναμώνει. Χάρη στην άμεση αντίδραση επιβάτη που έσπευσε να βοηθήσει, η φωτιά σβήστηκε γρήγορα, αποτρέποντας τα χειρότερα για τη γυναίκα.