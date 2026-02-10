Η μεγάλη μέρα έφτασε(;): Το ψαλίδι είναι πιο κοντά από ποτέ στον «The United Strand» 495 μέρες μετά

Το όνομα και το επώνυμο Φρανκ Ίλετ ακούγονται οικεία σε λίγους, αλλά αυτός ο μεγάλος οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε επανάσταση, κερδίζοντας «πέντε λεπτά» φήμης. Συγκεκριμένα, μέσα από σελίδα στο Instagram πήρε την απόφαση και ανακοίνωσε να μην κόψει τα μαλλιά του μέχρι η αγαπημένη του ομάδα να κερδίσει πέντε αγώνες στη σειρά.

Σίγουρα δεν είχε ιδέα ότι από τότε θα περνούσαν 495 μέρες και 96 αγώνες χωρίς να κουρευτεί. Βρίσκεται στο επίκεντρο των βρετανικών Μέσων εδώ και πολύ καιρό, αλλά φαίνεται ότι το τέλος αυτής της... ξηρασίας φτάνει στο τέλος της. Και αυτό διότι ο Μάικλ Κάρικ, ο πρώην μέσος της ομάδας από το «Ολντ Τράφορντ» αναζωογόνησε τους «κόκκινους διαβόλους» μετά από μια ζοφερή περίοδο με τον Πορτογάλο Ρούμπεν Αμορίμ και οδηγεί ξανά τη Γιουνάιτεντ σε δόξες.

Το σύνολο του Μάικλ Κάρικ αντιμετωπίζει το βράδυ της Τρίτης (10/2, 22:15) τη Γουέστ Χαμ στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου, σε ένα ακόμα κρίσιμο παιχνίδι για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η ομάδα του Μάντσεστερ, που παίζει σα να βρίσκεται σε έκσταση, έχει ήδη αντιμετωπίσει φέτος ισχυρούς αντιπάλους, όπως τη Σίτι, την Άρσεναλ, τη Φούλαμ και την Τότεναμ, και μάλιστα σε ένα απαιτητικό πρόγραμμα.

Πώς ξεκίνησε την ιστορία ο viral οπαδός της Γιουνάιτεντ

Η ιστορία του Φρανκ Ίλετ ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2024, όταν στον πάγκο της Γιουνάιτεντ βρισκόταν ο Ολλανδός Έρικ Τεν Χαγκ. Ο 29χρονος influencer έδωσε συνέντευξη στη «Sun», διαψεύδοντας τις φήμες ότι έχει γίνει εκατομμυριούχος από τότε που ξεκίνησε αυτή την... απεργία.

«Σίγουρα δεν είμαι εκατομμυριούχος, όπως νομίζουν κάποιοι. Πολύς λόγος γίνεται για τα εκατομμύρια, αλλά αυτή δεν είναι η περίπτωσή μου. Δεν πληρώνομαι τόσο καλά όσο πιστεύεται, αλλά αυτό δεν είναι ο λόγος που ξεκίνησα», δήλωσε ο Φρανκ Ίλετ.

Όταν ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία, ο περίφημος φίλος των «κόκκινων διαβόλων» ήταν άγνωστος με μόλις 20.000 ακόλουθους στο Instagram. Σήμερα ο αριθμός έχει ξεπεράσει το 1.200.000. Δημιουργεί reels, εμφανίζεται σε podcasts, ταξιδεύει ανά την Ευρώπη και παρακολουθεί αγώνες σε όλη τη Γηραιά Ήπειρο. Ωστόσο, ίσως απόψε η «λαμπερή» του φήμη να βρει μια στιγμή ησυχίας.

Τις τελευταίες μέρες τα social media έχουν γεμίσει AI φωτογραφίες με τον Κάρικ να κρατά ψαλίδι και κουρευτική μηχανή, και η συζήτηση για το ποιος θα κουρέψει τελικά τον Φρανκ Ίλετ έχει απλωθεί παντού. Ακόμα και πρώην αστέρες της Γιουνάιτεντ έχουν τοποθετηθεί. O Νάνι δήλωσε ότι ο Ντέιβιντ Μπέκαμ θα ήταν ο ιδανικός κουρέας, ενώ ο Λουί Σάχα υποστήριξε ότι θα έπρεπε να είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Υπήρξαν φήμες ότι θα ήταν ο Μπρούνο Φερνάντες.

«Ιδανικά θα έκανα ένα κούρεμα στο Ολντ Τράφορντ και θα έβαζα έναν από τους παίκτες να το κάνει. Έχουν γίνει συζητήσεις γι' αυτό, αλλά τίποτα συγκεκριμένο», είπε ο Ιλέτ.

Ο ίδιος παραδέχεται ότι δεν ήταν εύκολο να μην έχει κουρευτεί για 16 μήνες: «Ο πραγματικός πόνος ήταν ότι δεν έβλεπα καλά. Στην ουσία είμαι χαρούμενος που φοράω γυαλιά, γιατί τα πλαίσια σηκώνουν λίγο τις αφέλειες μου. Τώρα, όμως, δυσκολεύομαι να βλέπω».

Αλλαξαν τρεις προπονητές και ο Ίλετ ακόμα να κουρευτεί

Το ξεκίνημα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ήταν ταραχώδες φέτος όσον αφορά την τεχνική της ηγεσία, καθώς μέσα σε λίγο περισσότερο από ένα χρόνο η ομάδα έχει αλλάξει προπονητή τρεις φορές. Το challenge ξεκίνησε με τον Έρικ Τεν Χαγκ στον πάγκο, ο οποίος παρέμεινε μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2024. Σε αυτό το διάστημα, η ομάδα δεν κατάφερε ποτέ να φτάσει στα πέντε συνεχόμενα νικηφόρα αποτελέσματα. Ο Φρανκ Ίλετ ξεκίνησε το εγχείρημά του όταν στον πάγκο της ομάδας βρισκόταν ο Ολλανδός τεχνικός και συγκεκριμένα στις 5 Οκτωβρίου του 2024.

Νωρίτερα, η ομάδα είχε φτάσει σε τέσσερις σερί νίκες, υπό την καθοδήγηση του Τεν Χαγκ, αλλά τότε ο viral οπαδός των «κόκκινων διαβόλων» δεν είχε ξεκινήσει το challenge.

Ο οπαδός από την Οξφόρδη, που ζει στην Ισπανία, είδε τον Ολλανδό να απολύεται λίγες μέρες αφότου ξεκίνησε την πρόκληση. Στη συνέχεια παρακολουθούσε με τα μαλλιά του να μακραίνουν και με όλο και μεγαλύτερη απόγνωση, καθώς ο Ρούμπεν Αμορίμ δεν κατάφερε ποτέ να πετύχει πέντε συνεχόμενες νίκες κατά τη διάρκεια της θητείας του. Η καλύτερη προσπάθεια του Πορτογάλου ήταν τρεις νίκες στη σειρά και αυτό συνέβη μόνο μία φορά.

Παρεμπιπτόντως, ο Ίλετ ήταν κοντά στο να κουρευτεί σε δύο περιπτώσεις, αλλά ποτέ δεν είχε ματς πόιντ. Τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, η Γιουνάιτεντ έφτασε τις τρεις συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, αλλά η Κρίσταλ Πάλας έσπασε το σερί. Φέτος, η Γιουνάιτεντ κέρδισε τη Σάντερλαντ, τη Λίβερπουλ και την Μπράιτον, αλλά έφερε ισοπαλία (2-2) με τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Το σερί των τριών προπονητών μετά το challenge:

Έρικ Τεν Χαγκ: 1 νίκη (Μπρέντφορντ 2-1, 1 ισοπαλία (Φενέρμπαχτσε 1-1), 1 ήττα (Γουέστ Χαμ, 2-1)

Ρούμπεν Αμορίμ: 3 σερί νίκες (Σάντερλαντ 2-0, Λίβερπουλ 2-1, Μπράιτον 4-2)

Μάικλ Κάρικ: Τρέχον σερί με 4 σερί νίκες (Μάντσεστερ Σίτι 2-0, Άρσεναλ 3-2, Φούλαμ 3-2, Τότεναμ 2-0)\

Τι θα κάνει τα μαλλιά μόλις κουρευτεί

Ο Φρανκ Ίλετ είχε υποσχεθεί ότι θα δωρίσει τα μαλλιά του για φιλανθρωπικό σκοπό, αν η Γιουνάιτεντ κερδίσει το βράδυ της Τρίτης (10/2, 22:15) στο Λονδίνο και η ομάδα του πετύχει επιτέλους 5Χ5. Μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει 6.000 λίρες για περούκες παιδιών που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες.

Παράλληλα, έχει εκμεταλλευτεί την αναγνωρισιμότητά του. Υπέγραψε συμβόλαιο με την εταιρεία Argos ως επίσημο συνεργάτη, που θα επιταχύνει την παράδοση εργαλείων κουρέματος. Στο Nησί, μάλιστα, έχουν αρχίσει να τον συγκρίνουν με τον Βέλγο πρώην παίκτη της Γιουνάιτεντ, Μαρουάν Φελαϊνί, γνωστό για την πυκνή κόμη του.

Michael Carrick is aware of the United Strand's haircut challenge 😆💈 pic.twitter.com/qcWLknaTjf — Match of the Day (@BBCMOTD) February 9, 2026

Η ιστορία του έχει γίνει σύμβολο της υπομονής και της πίστης των οπαδών της Γιουνάιτεντ σε δύσκολες εποχές. Τώρα, όλα κρίνονται σε 90 λεπτά...

Πότε κέρδισε τελευταία φορά η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πέντε συνεχόμενα παιχνίδια;

Όσο κι αν οι οπαδοί της Άστον Βίλα χλεύαζαν τον Φρανκ Ίλετ καθώς οι «Villans» σημείωσαν 11 συνεχόμενες νίκες κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, η νίκη σε πέντε συνεχόμενα παιχνίδια είναι δύσκολο έργο ακόμη και για τις καλύτερες ομάδες, ειδικά σε ένα πρωτάθλημα υψηλού επιπέδου όπως η Premier League. Πρέπει να γυρίσουμε πίσω στον Φεβρουάριο του 2024 για την τελευταία φορά που η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατάφερε ένα σερί πέντε νικών.

Το σερί των πέντε αγώνων ξεκίνησε με νίκη επί της Νιούπορτ Κάουντι στο Κύπελλο Αγγλίας, η οποία ακολουθήθηκε από νίκες επί των Γουλβς, Γουέστ Χαμ, Άστον Βίλα και Λούτον.



Μια νέα πρόκληση στα σκαριά;

Χάρη σε αυτήν την πρόκληση, ο νεαρός φίλος της Γιουνάιτεντ έχει γίνει πολύ δημοφιλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο Instagram, 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολουθούν την πρόοδό του. Θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει μια ευκαιρία για να ξεκινήσει μια καριέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;

«Ποτέ δεν ήθελα να γίνω δημιουργός περιεχομένου. Όλα όσα έρχονται μετά είναι ένα μπόνους. Το πιο σημαντικό είναι να τους βλέπω να κερδίζουν», τόνισε σε συνέντευξή του.

Θα μπορούσαμε να δούμε τον Φρανκ Ίλετ να αναλαμβάνει ξανά μια παρόμοια πρόκληση σύντομα; Ο οπαδός των «Κόκκινων Διαβόλων» δεν το αποκλείει εντελώς, αλλά δεν θα συμβεί σύντομα. «Ίσως, αλλά δεν το νομίζω αυτή τη στιγμή. Νιώθω ότι πρέπει να ξεκουραστώ. Αυτή η πρόκληση ήταν απλή αλλά πολύ μεγάλη».

Πηγή: Athletiko.gr







