Viral βίντεο με τη Λετίθια ως ρεπόρτερ στο καρναβάλι πριν στεφθεί πραγματική βασίλισσα

Η καριέρα της βασίλισσας Λετίθια ως δημοσιογράφου πριν από τον γάμο της με τον πρίγκιπα Φελίπε της Ισπανίας το 2004 είναι πασίγνωστη.

Η νεαρή, τότε, Λετίθια Ορτίθ εργαζόταν στο κρατικό κανάλι της Ισπανίας και κάλυπτε γεγονότα μεταξύ των οποίων και το περίφημο καρναβάλι το Λας Πάλμας στα Κανάρια Νησιά. Τις τελευταίες ώρες, τον γύρω του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο με την Λετίθια να στέκεται μπροστά από την κάμερα και να στέλνει το ρεπορτάζ της για τις εκδηλώσεις του 2002, λίγο καιρό πριν γίνει γνωστό ότι είχε δεσμό με τον διάδοχο του θρόνου.

Τα αρχεία του RTVE Canarias έφεραν στο φως πρωτοφανή πλάνα της βασίλισσας Λετίθια για την εκπομπή «Con plumas y a lo loco» (Με φτερά, είναι τρελό), σε ένα πάρτι με θέμα την Καραϊβική.

Οι δρόμοι γέμισαν με χρώμα, εκθαμβωτικές στολές, χορευτικά συγκροτήματα και street bands, μετατρέποντας την πρωτεύουσα της Γκραν Κανάρια σε μια τεράστια υπαίθρια σκηνή, με τη δημοσιογράφο να απολαμβάνει εμφανώς τη δουλειά της.

Η Λετίθια πήρε συνεντεύξεις από τους παρευρισκόμενους. «Θέλω να γίνω η βασίλισσα του καρναβαλιού όταν μεγαλώσω», σχολιάζει η Λετίθια, προσθέτοντας, «Ξέρετε, είναι το όνειρο πολλών κοριτσιών εδώ στα Κανάρια Νησιά». Κανείς, ούτε καν η νεαρή δημοσιογράφος εκείνη την εποχή, δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι τελικά θα γινόταν βασίλισσα... όλης της Ισπανίας.

Η διευθύντρια του RTVE στα Κανάρια Νησιά, Φρανθίσκα Γκονζάλες σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχολίασε «Είμαστε η μνήμη των Καναρίων Νήσων, και αυτό περιλαμβάνει και το Καρναβάλι. Το αρχείο μας αξίζει το βάρος του σε χρυσό. Κοιτάξτε τη Βασίλισσα, τότε δημοσιογράφο του ειδησεογραφικού προγράμματος, να καλύπτει το Καρναβάλι στο Λας Πάλμας ντε Γκραν Κανάρια. Σήμερα μοιραζόμαστε την ιστορία της στην εκπομπή «Con plumas y a lo loco»».