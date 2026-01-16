Κηδεία πριγκίπισσας Ειρήνης: Φελίπε και Λετίθια στην Αθήνα - Ποιοι γαλαζοαίματοι θα δώσουν το παρών

Το τελευταίο «αντίο» θα πουν οι βασιλικές οικογένειες της Ισπανίας, της Δανίας αλλά και η οικογένεια Ντε Γκρες στην πριγκίπισσα Ειρήνη, αδελφή της βασίλισσας Σοφίας, στην Αθήνα τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026.

Η 83χρονη πριγκίπισσα πέθανε στις 15 Ιανουαρίου στο Παλάτι της Θαρθουέλα στη Μαδρίτη όπου έμενε έπειτα από μακροχρόνια προβλήματα υγείας.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη, γνωστή στην οικογένεια ως «θεία Πέκου», έπαιξε θεμελιώδη ρόλο στην ανατροφή και την προσωπική ανάπτυξη των ανιψιών της, Ινφάντας Έλενα και Κριστίνα, και του βασιλιά Φελίπε, για τους οποίους λειτούργησε ως πραγματική δεύτερη μητέρα.

Αυτό το Σάββατο, 17 Ιανουαρίου, η σορός της έχει προγραμματιστεί να μεταφερθεί στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό των Αγίων Ανδρέα και Δημητρίου στη Μαδρίτη, όπου θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση. Στη συνέχεια, το φέρετρο θα ταξιδέψει στην Αθήνα, όπου η κηδεία θα πραγματοποιηθεί στον Μητροπολιτικό ναό Αθηνών και η ταφή στο Τατόι, την πρώην κατοικία της τέως ελληνικής βασιλικής οικογένειας.

Στην ελληνική πρωτεύουσα θα προβληθεί μια νέα εικόνα ενότητας για την οικογένεια Βουρβόνων, καθώς θα επανενωθούν σε μια επίσημη και άκρως συμβολική τελετή.

Ποιοι θα δώσουν το παρών

Στην κηδεία στην Αθήνα θα παραστούν και μέλη της οικογένειας Ντε Γκρες. Ανάμεσά τους θα είναι η Άννα-Μαρία, χήρα του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, καθώς και ο γιος της, Παύλος, ο οποίος θα συνοδεύεται από τη σύζυγό του Μαρί-Σαντάλ, και τα παιδιά τους Ολυμπία, Κωνσταντίνο, Αχιλλέα και Οδυσσέα.

Όσον αφορά τον βασιλιά Φελίπε, το επίσημο πρόγραμμά του είναι πιο περίπλοκο, αλλά όλα δείχνουν ότι θα παραμείνει πολύ κοντά στη μητέρα του κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου πένθους. Η σχέση μεταξύ του Ισπανού μονάρχη και της θείας του ήταν πάντα ιδιαίτερα στενή, κάτι που φάνηκε το 2022 όταν ο ίδιος οργάνωσε μια έκπληξη για τα 80ά γενέθλια της Ειρήνης στους κήπους των Ανακτόρων.

Στο πλευρό του θα παραστούν η βασίλισσα Λετίθια και οι δυο τους κόρες, η διάδοχος του θρόνου Λεονόρ και η Ινφάντα Σοφία, όπως αναφέρει το ισπανικό μέσο democrata.es.

Η Ινφάντα Έλενα και η Ινφάντα Κριστίνα σχεδιάζουν επίσης να ταξιδέψουν στην Αθήνα για να αποχαιρετήσουν την αγαπημένη τους θεία. Είναι πιθανό να συνοδεύονται από κάποια από τα παιδιά τους.

Η Έλενα μπορεί να συνοδευτεί από τον Φροϊλάν και τη Βικτόρια Φεντερίκα, ενώ η Κριστίνα μπορεί να συνοδευτεί από τον Χουάν, τον Πάμπλο, τον Μιγκέλ και την Ειρήνη, η οποία ονομάστηκε προς τιμήν της εκλιπούσας πριγκίπισσας. Όλες τους διατηρούσαν πολύ στενό δεσμό με την εκλιπούσα με την οποία μοιράστηκαν πολλές οικογενειακές στιγμές.

Δεδομένων των στενών δεσμών τους με άλλους ευρωπαϊκούς βασιλικούς οίκους, αναμένεται επίσης η παρουσία θεσμικών εκπροσώπων από διάφορες μοναρχίες, όπως η πριγκίπισσα Άννα της Αγγλίας και ο Κρίστιαν του Ανόβερου.

Απών ο Χουάν Κάρλος

Ωστόσο, η παρουσία του Χουάν Κάρλος δεν είναι δεδομένη. Παρά το γεγονός ότι είχε συνοδεύσει τη βασίλισσα Σοφία στην κηδεία του αδελφού της στην Αθήνα, τον Ιανουάριο του 2022, λόγω των προβλημάτων υγείας φαίνεται πως δεν θα δώσει το παρών καθώς οι γιατροί τον έχουν συμβουλέψει να μην ταξιδέψει.