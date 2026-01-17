Πριγκίπισσα Ειρήνη: Εικόνες και βίντεο από το συγκινητικό αντίο της ισπανικής βασιλικής οικογένειας

Σε κλίμα συγκίνησης, η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας αποχαιρέτησε σήμερα Σάββατο 17 Ιανουαρίου την πριγκίπισσα Ειρήνη, αδελφή της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας και του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, κατά την τελετή μνήμης που τελέστηκε στη Μαδρίτη.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η σορός της πριγκίπισσας Ειρήνης μεταφέρθηκε το μεσημέρι στην Ελληνορθόδοξη Μητρόπολη Αγίου Ανδρέα και Αγίου Δημητρίου στη Μαδρίτη, όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία. Σύμφωνα με το περιοδικό Hola, η πριγκίπισσα Λεονόρ και η Ινφάντα Σοφία συνόδευσαν τους γονείς τους, βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄ και βασίλισσα Λετίθια, προκειμένου να στηρίξουν τη βασίλισσα Σοφία στην απώλεια της αδελφής της.





Το «παρών» στην τελετή έδωσαν επίσης η Ινφάντα Έλενα και η Ινφάντα Κριστίνα με τα παιδιά τους, συγγενείς, καθώς και μέλη βασιλικών οικογενειών από τη Βουλγαρία, αλλά και πρόσωπα από τον επιχειρηματικό χώρο. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους βρέθηκαν η Αλεξία Ντε Γκρες και εκπρόσωποι της βουλγαρικής βασιλικής οικογένειας.