Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης έφτασε η σορός της πριγκίπισσας Ειρήνης - Τι ώρα είναι η κηδεία

Λίγο πριν τις 8 το πρωί της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου έφτασε το φέρετρο, τυλιγμένο με την ελληνική σημαία, της πριγκίπισσας Ειρήνης η οποία πέθανε σε ηλικία 83 ετών στο Παλάτι της Θαρθουέλα στη Μαδρίτη.

Η σορός θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα πριν γίνει η κηδεία στις 12:00. Στη συνέχεια η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας, συνοδεία της οικογένειας Ντε Γκρες, θα πουν το τελευταίο αντίο στην αγαπημένη τους θεία στο Τατόι όπου και θα ταφεί. Πρόκειται για την τελευταία επιθυμία της 83χρονης πριγκίπισσας η οποία ήθελε η τελευταία της κατοικία να είναι δίπλα στον αδελφό και τους γονείς της.

Υπενθυμίζεται ότι η ισπανική βασιλική οικογένεια αποχαιρέτησε την πριγκίπισσα Ειρήνη σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στην Ελληνορθόδοξη Μητρόπολη Αγίου Ανδρέα και Αγίου Δημητρίου στη Μαδρίτη.

Εκεί τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία την οποία παρακολούθησαν η αδελφή της βασίλισσα Σοφία, ο ανιψιός της και σημερινός μονάρχης της Ισπανίας Φελίπε, η σύζυγος και οι δυο κόρες του, Λετίθια, Λεονόρ και Σοφία.

Παρούσες ήταν και οι δυο μικρότερες κόρες της βασίλισσας Σοφίας, οι ινφάντες Κριστίνα και Ελένα συνοδευόμενες από μέλη των οικογενειών τους. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους βρέθηκαν η Αλεξία Ντε Γκρες και εκπρόσωποι της βουλγαρικής βασιλικής οικογένειας.

Ποιοι θα δώσου τον παρών στην Αθήνα

Στην Αθήνα, το παρών θα δώσει σύσσωμη η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας αλλά και ο Παύλος με την Άννα Μαρία από την πλευρά της οικογένειας Ντε Γκρες.

Στην κηδεία αναμένεται να παραστούν εκπρόσωποι από βασιλικές οικογένειες της Ισπανίας και της Ελλάδας, καθώς και από άλλες ευρωπαϊκές δυναστείες. Η δανική βασιλική οικογένεια θα εκπροσωπηθεί λόγω των στενών συγγενικών δεσμών, καθώς η Άννα-Μαρία είναι αδελφή της βασίλισσας Μαργαρίτας και θεία του σημερινού βασιλιά της Δανίας.

Από τη βρετανική βασιλική οικογένεια θα παραστούν ο σερ Τίμοθι Λόρενς, σύζυγος της πριγκίπισσας Άννας, και η λαίδη Γαβριέλα Κίνγκστον. Παράλληλα, αναμένονται και άλλοι ευρωπαίοι εκπρόσωποι, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα της τελετής.

