Οι γαλαζοαίματοι που δίνουν το παρών στην κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης στη Μητρόπολη

Το τελευταίο αντίο λένε τα μέλη των βασιλικών οικογενειών της Ευρώπης στην πριγκίπισσα Ειρήνη, αδελφή της βασίλισσας Σοφίας και του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου η οποία πέθανε σε ηλικία 83 ετών.

Η Ισπανίδα βασιλομήτωρ Σοφία έφτασε στη Μητρόπολη Αθηνών, συνοδευόμενη από την κόρη της Ινφάντα Ελένα και τα εγγόνια της. Στη συνέχεια κατέφθασε και ο γιος της βασιλιάς Φελίπε μαζί με τη σύζυγό του βασίλισσα Λετίθια και τις δυο κόρες τους, τη διάδοχο του θρόνου Λεονόρ και την Ινφάντα Σοφία.

Λίγο πριν τις 11:30, στη Μητρόπολη έφτασαν η πριγκίπισσα της Σερβίας Αικατερίνη με τον σύζυγό της, ο εκπρόσωπος της βασιλικής οικογένειας της Αγγλίας, σερ Τίμοθι Λόρενς, σύζυγος της πριγκίπισσας Άννας, και η λαίδη Γαβριέλα Κίνγκστον.

Όλους τους υψηλούς προσκεκλημένους υποδέχεται στην είσοδο του Ιερού Ναού ο Παύλος ντε Γκρες, πρωτότοκος γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.

Το παρών έδωσε και η Άννα Μαρία η οποία έφτασε συνοδευόμενη από τις κόρες της, Αλεξία και Θεοδώρα, τον Κάρλος Μοράλες και τα εγγόνια της. Μαζί τους ήταν και η Χρυσή Βαρδινογιάννη, σύζυγος του Νικόλαου ντε Γκρες.

Η Λαίδη Γκαμπριέλα Κίνγκστον / Φωτογραφία Γιάννης Κέμμος / flash.gr



Η πριγκίπισσα Αικατερίνη της Σερβίας / Φωτογραφία Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Παράλληλα, έφτασαν και ο γνωστός ποινικολόγος Αλέξανδρος Λυκουρέζος συνοδευόμενος από τη σύντροφό του, Τζένη Οικονόμου.

Εκ μέρους της κυβέρνησης, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έφτασε στη Μητρόπολη λίγο πριν ξεκινήσει η κηδεία.