Ποιος θα κληρονομήσει την πριγκίπισσα Ειρήνη - Εκτός διαθήκης Λεονόρ και Σοφία

Δεν είναι γνωστό ποιο είναι το μέγεθος της κληρονομιάς της 83χρονης πριγκίπισσας η κηδεία της οποίας πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Φωτογραφία αρχείου ΑΠΕ - EPA
Μόλις λίγες μέρες έχουν περάσει από τον θάνατο της πριγκίπισσας Ειρήνης σε ηλικία 83 ετών, μετά από μακρά ασθένεια. Η ισπανική βασιλική οικογένεια ταξίδεψε σύσσωμη στην Ελλάδα για να πει το στερνό αντίο στην αγαπημένη της «θεία Πέκου».

Ωστόσο, ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες κληρονομιάς η οποία βέβαια δεν φαίνεται να αποτελεί μεγάλο πρόβλημα καθώς η μικρότερη αδελφή της βασίλισσας Σοφίας τα είχε οργανώσει όλα πριν τον θάνατό της.

Η κληρονομιά της πριγκίπισσας Ειρήνης

Η Ειρήνη δεν απέκτησε ποτέ παιδιά λόγω της ζωής που επέλεξε να ζήσει. Ως εκ τούτου, το ζήτημα της κληρονομιάς της παρέμενε αβέβαιο. Ωστόσο, η ιστοσελίδα Lecturas, επικαλούμενη το ESDiario, παρουσίασε τους πιθανούς κληρονόμους της σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση.

Σύμφωνα με αυτές τις πηγές, η πριγκίπισσα Λεονόρ και η Ινφάντα Σοφία έχουν αποκλειστεί από τη διαθήκη. Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει σημαντική συζήτηση ωστόσο δεν φαίνεται να εγείρει προβλήματα μέσα στην οικογένεια.

Η κύρια δικαιούχος αυτής της κληρονομιάς αποδείχθηκε ότι είναι η Ιρένε Ουρντανγκαρίν, η οποία σύμφωνα με το ρεπορτάζ ήταν η βαφτιστήρια της εκλιπούσης. Ως εκ τούτου, δεν υπήρξε μεγάλη έκπληξη γι' αυτό. Αλλά φρόντισε επίσης να θυμάται τα αδέλφια της. Η προαναφερθείσα εφημερίδα ανέφερε ότι η πριγκίπισσα επέλεξε να είναι αρκετά γενναιόδωρη με όλα τα παιδιά της Ινφάντα Κριστίνα και του Ινιάκι Ουρντανγκαρίν.

Οι λόγοι για την απόφασή της

Η αλήθεια είναι ότι αυτή η απόφαση έχει προσελκύσει σημαντική προσοχή για διάφορους λόγους. Καταρχάς, οι κόρες του βασιλιά Φελίπε και της βασίλισσας Λετίθια ήταν πολύ δεμένες με την αδερφή της γιαγιάς τους. Η Ειρήνη διέμενε στο Παλάτι Θαρθουέλα τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον, ήταν επίσης παρούσα κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών τους διακοπών στο Παλάτι Μάριβεντ στη Μαγιόρκα. Επομένως, η επαφή τους ήταν αρκετά στενή.

Όμως, η σχέση της με τη μοναχοκόρη της Ινφάντα Κριστίνα ήταν πολύ πιο στενή σε όλη της τη ζωή. Μάλιστα, αναφέρεται ότι αυτή η απόφαση οφειλόταν κυρίως στο ότι έδωσε προτεραιότητα στα προσωπικά της συναισθήματα έναντι του πρωτοκόλλου.

Αυτή η απόφαση δεν οφειλόταν σε οικογενειακή διαφωνία ή σε οποιοδήποτε άλλο ζήτημα μεταξύ της πριγκίπισσας και των εγγονιών της μεγαλύτερης αδερφής της.

