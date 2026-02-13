Ο Παύλος ντε Γκρες για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος: «Πολλά περνούν από το μυαλό μου»

Την αγάπη του για την Ελλάδα και τους λόγους για τους οποίους την επέλεξε να επιστρέψει και να ζήσει μόνιμα εξήγησε μεταξύ άλλων ο Παύλος ντε Γκρες σε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε το βράδυ της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου.

«Μου αρέσει να ζω στην Ελλάδα και ας φέρει ό,τι θέλει ο Θεός» ανέφερε στα πρώτα του λόγια ο γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου ο οποίος ήταν καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» στον ΑΝΤ1. «Όταν είμαι στην Αθήνα κυκλοφορώ άνετα. Το να είμαι στη χώρα μου ως πολίτης που μπορώ να κάτσω όσο θέλω είναι πολύ ωραίο».

«Εγώ είμαι ένας Έλληνας που μεγάλωσε στο εξωτερικό και έχει επιστρέψει. Αφήστε με να ζήσω τη ζωή μου. Θέλω να προσφέρω στη χώρα μου. Θέλω να είμαι χρήσιμος στη χώρα μου. Δεν ζητώ κάτι διαφορετικό», ανέφερε.

Όσο για το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός κόμματος σημείωσε «Πολλά περνούν από το μυαλό μου. Εμένα με ενδιαφέρει η πολιτική πάρα πολύ. Είμαι γεννημένος σε μια οικογένεια που η πολιτική ήταν γύρω μας. Η ζωή μου αλλάζει συνεχώς λόγω της πολιτικής. Σπούδασα διεθνείς σχέσεις στην Αμερική, οπότε είναι ένα θέμα που είναι στο αίμα μου, αν θέλετε, αλλά… δεν είμαι πολιτικός. Η πολιτική είναι σαν μία τέχνη, η οποία λύνει τα προβλήματα μιας κοινωνίας. Εγώ προσπαθώ να βρω δικούς μου τρόπους για να βοηθήσω την κοινωνία».

«Μου αρέσει το όνομα Ντε Γκρες»

Όσο για το επίσημο επίθετο που έλαβε η οικογένειά του πριν από περίπου έναν χρόνο, ο ίδιος αποκάλυψε πώς τον αποκαλούν οι φίλοι του «Όλοι όσοι με ξέρουν ιδιαιτέρως ξέρουν ότι είμαι ο Παύλος. Το αν με αποκαλούν μερικοί υψηλότατε ή μεγαλειότατε μπορεί να γίνεται επειδή μπερδεύονται. Αλλά όλοι έρχονται να πουν ένα γεια στον Παύλο».

Ωστόσο στην ερώτηση για το πώς προτιμά να τον αποκαλούν, ο Παύλος ντε Γκρες ξεκαθάρισε «Εμένα μου αρέσει το όνομα "Ντε Γκρες". Μου πάει. Είναι ένα όνομα που χρησιμοποιούσε ο θείος μου ο Μιχαήλ. Αυτός έζησε πολλά χρόνια στη Γαλλία που σημαίνει "από την Ελλάδα" στα γαλλικά».

Ωστόσο, όσον αφορά στις αντιδράσεις που προκάλεσε στην αντιπολίτευση η απόδοση του ονόματος ο ίδιος απάντησε «Το όνομα υπήρχε και μας έδενε με την οικογένειά μας. Τώρα αν κάποιος θεωρεί ότι είναι τίτλος, δεν είναι και νομίζω έτσι θα μείνει. Πέρασαν πολλά χρόνια που ήμασταν χωρίς επίθετο. Το ότι ήμασταν πρίγκιπες και δεν είχαμε επίθετο ήταν πολύ δύσκολο για να κυκλοφορήσουμε».

«Με ενδιαφέρει η πολιτική πάρα πολύ»

Όσο για το δικαίωμα ψήφου που έλαβε μόλις απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια, ο Παύλος ντε Γκρες εξέφρασε την χαρά του που θα καταφέρει να ψηφίσει για πρώτη φορά στις επερχόμενες εκλογές το 2027. Μάλιστα εξέφρασε την άποψή του τόσο για την κυβέρνηση όσο και για την αντιπολίτευση αλλά και γενικότερα την πολιτική ζωή στη χώρα σήμερα.

«Είναι μεγάλη μου χαρά να ζω ως πολίτης στην Ελλάδα και σε 1,5 χρόνο θα έχω την ευκαιρία και εγώ να ψηφίσω. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Στα 50 χρόνια μου, δεν έχω δει κανένα πρόεδρο κόμματος να μη θέλει να αφήσει τη χώρα σε καλύτερο επίπεδο από ότι την είχε πάρει. Η σημερινή κυβέρνηση αντιμετώπισε στην αρχή το πρόβλημα με τους μετανάστες στον Έβρο. Κλείσαμε τα σύνορα αλλά και αυτά της Ευρώπης. Στη συνέχεια ήρθε η πανδημία. Η κυβέρνηση όμως είχε πολύ καλή επικοινωνία και πρόσφατα ανέβηκε η οικονομία, το χρηματιστήριο έκλεισε σε ένα πολύ δυνατό επίπεδο. Ωστόσο στην καθημερινότητα υπάρχουν άλλες δυσκολίες. Αυτό δεν είναι δικό μας πρόβλημα μόνο αφού υπάρχει και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και στις ΗΠΑ. Αν δεν μπορείς να βάλεις φαγητό στο τραπέζι σου, αν δεν μπορείς να πληρώσεις το νοίκι, σου δίνει την αίσθηση ότι δεν είσαι σίγουρος. Αυτό πρέπει να δουλέψουμε τώρα αλλά πιστεύω θα τα καταφέρουμε».

«Μεγάλο λάθος του πατέρα μου οι επιστολές στον Γεώργιο Παπανδρέου»

Στην ερώτηση για το αν μία διαφορετική αντίδραση του πατέρα του απέναντι στο καθεστώς της 21ης Απριλίου θα μπορούσε να είχε κρατήσει τη βασιλευόμενη δημοκρατία στην Ελλάδα, απάντησε «Είναι μια ερώτηση η οποία φέρνει μία απάντηση σε εμένα, και αυτό είναι το “εάν”», είπε αρχικά.



Και συνέχισε: «Ήταν νέος βασιλιάς. Εάν δεν ήταν τόσο νέος, εάν δεν είχαν φέρει τανκς για να τον περικυκλώσουν στο Τατόι, εάν δεν είχε χάσει δίπλα του ανθρώπους που είχαν μπει στη φυλακή κι άλλους που είχαν πάει εναντίον του, εάν δούλευαν τα ραδιόφωνα και όλες οι άλλες επικοινωνίες που θα μπορούσε να έχει, ίσως να είχε δράσει με άλλο τρόπο. Ήταν μόνος του. Δεν είχε τίποτα άλλο κοντά του.

Είχε μία σύζυγο, είχε μία κόρη και περίμενε εμένα, που θα ερχόμουν σε έναν μήνα, και ξαφνικά έβλεπε την πατρίδα του, τη χώρα που είχε αναλάβει πριν από λίγα χρόνια, να καταρρέει μέσα από αυτό το πρόβλημα. Του είχε μιλήσει ο πατέρας του, ο βασιλιάς Παύλος, όταν ήταν 18 χρονών και του είχε πει: “Πρέπει να ξέρεις ότι ο βασιλεύς πρέπει να πονέσει πρώτος και όχι ο λαός. Να προστατέψεις τη χώρα σου, να μην υπάρξει αιματοχυσία, να μην υπάρχουν διχασμοί μεταξύ Ελλήνων.” Αυτό ήταν το μόνο που τον κράτησε στη θέση του και οι αποφάσεις που πήρε, τις πήρε με αυτή την όψη στον νου του. Και, βέβαια, όπως ξέρετε, προσπάθησε να κάνει το αντικίνημα αργότερα. Ήταν ο μόνος και ο πρώτος που έκανε κίνηση εναντίον της χούντας. Όλα αυτά όμως είναι στο “εάν”. Ποτέ δεν είχε πει ότι είχε χειριστεί λάθος την κατάσταση. Το μόνο πράγμα που είχε ότι ήταν λάθος ήταν όταν είχε γράψει τα γράμματα στον Γεώργιο Παπανδρέου. Όταν όμως ήρθε η χούντα στις 21 Απριλίου, εκεί έπραξε με τον καλύτερο τρόπο που θα μπορούσε ο ίδιος», κατέληξε.

Για το γεγονός ότι ο πατέρας του δεν επέστρεψε μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, απάντησε:

«Εκεί πάλι είναι θέμα εμπιστοσύνης. Έχεις εμπιστοσύνη σε έναν κύριο, ο οποίος επικοινωνείτε καθημερινά και επειδή ήταν η θέση του τέτοια που δεν ήθελε να είχε σχέση με την χούντα, η απόφαση ήταν ότι ο Καραμανλής θα επιστρέψει, και όταν επιστρέψει θα αναλάβει την κυβέρνηση και θα ζητήσει από τον βασιλιά να γυρίσει. Αυτό δεν έγινε, όπως ξέρετε ποτέ… Ίσως να ήταν λάθος να εμπιστευτεί αυτή την προσωπικότητα. Εκεί, βλέπεις πως άλλαξε η νοοτροπία της χώρας μας και γενικώς της πολιτικής, διότι από εκείνη την στιγμή κι έπειτα δεν θέλουν να βλέπουν μπροστά τους την οικογένειά μου. Αλλά όπως είδατε ποτέ δεν γύρισε ο πατέρας μου να δημιουργήσει πρόβλημα στην κυβέρνηση, γιατί ήθελε να αφήσει την δημοκρατία να συνεχίσει να είναι δυνατή».