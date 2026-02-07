Η γαλανόλευκη γραβάτα του Παύλου Ντε Γκρες έκλεψε την παράσταση στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων

Με έντονο ελληνικό «χρώμα» και διάθεση που δεν κρυβόταν ούτε για δευτερόλεπτο, ο Παύλος Ντε Γκρες έδωσε το «παρών» στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων , συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρί Σαντάλ και τον αδελφό του, Νικόλα. Οι τρεις τους παρακολούθησαν το εντυπωσιακό τελετουργικό από τις εξέδρες, εμφανώς χαλαροί, χαμογελαστοί και –το κυριότερο– ενθουσιασμένοι, σαν απλοί θεατές που απολαμβάνουν τη στιγμή χωρίς πρωτόκολλα και τυπικότητες.



Τα βλέμματα, ωστόσο, δεν άργησαν να πέσουν πάνω στον Παύλο. Όχι για κάποια επίσημη δήλωση ή επιδεικτική παρουσία, αλλά για μια λεπτομέρεια που μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί: τη γραβάτα με την ελληνική σημαία. Μια επιλογή που πλέον μοιάζει να εξελίσσεται σε προσωπικό στυλιστικό «σήμα κατατεθέν». Δεν ήταν η πρώτη φορά που την επέλεξε, ούτε προφανώς και η τελευταία. Το μήνυμα απλό, καθαρό και χωρίς περιττές ερμηνείες: η Ελλάδα είναι πάντα παρούσα, έστω και μέσα από έναν μικρό, συμβολικό κόμπο.

Andreas Megos Facebook

Η Μαρί Σαντάλ, κομψή και διακριτική, στάθηκε στο πλευρό του καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής, ανταλλάσσοντας χαμόγελα και σχόλια, ενώ ο αδελφός του συμμετείχε στον ίδιο ρυθμό ενθουσιασμού. Οι αντιδράσεις τους στις εντυπωσιακές εμφανίσεις των αποστολών, τα χειροκροτήματα και τα αυθόρμητα γέλια πρόδιδαν ότι δεν επρόκειτο για μια «υποχρεωτική» παρουσία, αλλά για μια εμπειρία που πραγματικά απολάμβαναν.





Σε μια εποχή όπου οι δημόσιες εμφανίσεις συχνά μοιάζουν στημένες και ψυχρές, η εικόνα του Παύλου Ντε Γκρες και της μικρής του παρέας ξεχώρισε για έναν απλό λόγο: έμοιαζε αληθινή. Χωρίς επιτήδευση, χωρίς επιδεικτικότητα, χωρίς βαρύγδουπες κινήσεις. Μόνο χαρά, συγκίνηση και ένας διακριτικός πατριωτισμός που δεν φωνάζει, αλλά δηλώνεται.



Και κάπως έτσι, μέσα σε μια λαμπερή τελετή γεμάτη φώτα, χρώματα και συμβολισμούς, μια ελληνική γραβάτα κατάφερε –για ακόμη μία φορά– να πει περισσότερα από χίλιες λέξεις.