Στο Μιλάνο ο Μητσοτάκης για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες - Η ανάρτηση του Πρωθυπουργού

Στο Μιλάνο βρίσκεται ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για να παρακολουθήσει την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Ο K. Μητσοτάκης δημοσίευσε μία φωτογραφία από το Ολυμπιακό Στάδιο του Μιλάνου, στην οποία είναι μαζί με τη σύζυγό του, Μαρέβα.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε με χιουμοριστικό τόνο στην καλή τύχη του και τη διαφορά από την προηγούμενη τελετή στο Παρίσι, σημειώνοντας «αυτή τη φορά δεν βρέχει». Η αναφορά του αφορούσε την έντονη βροχόπτωση που είχε επηρεάσει τη τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, το οποίο είχε ταλαιπωρήσει χιλιάδες θεατές και είχε δημιουργήσει προβλήματα στους διοργανωτές.

Τότε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε παρακολουθήσει την εκδήλωση από τις κερκίδες, φορώντας αδιάβροχα, μαζί με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Η είσοδος της ελληνικής αποστολής

REUTERS/Stephanie Lecocq