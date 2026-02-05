Η ανακοίνωση της τουρκικής Προεδρίας για τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

Η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στο πλαίσιο του έκτου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας και Τουρκίας θα γίνει την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στην Άγκυρα.

Μετά από την ανακοίνωση που έκανε στην Αθήνα ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης η τουρκική Προεδρία με ανακοίνωσή της αναφέρεται στη συνάντηση στην οποία, όπως σημειώνει, «θα εξεταστούν οι σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδας σε όλες τις διαστάσεις τους και θα εξεταστούν οι δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών».

Η τουρκική Προεδρία αναφέρει:

Κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Δημοκρατίας μας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας στις 11 Φεβρουαρίου 2026, με αφορμή την έκτη Σύνοδο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Τουρκίας-Ελλάδας.



Στη Σύνοδο του Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα υπό την προεδρία του Προέδρου μας και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, με τη συμμετοχή των αρμόδιων Υπουργών, θα εξεταστούν οι σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδας σε όλες τις διαστάσεις τους και θα εξεταστούν οι δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών.



Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, προβλέπεται η ανταλλαγή απόψεων για τις διμερείς σχέσεις, καθώς και για τις περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις. Επιπλέον στο πλαίσιο της επίσκεψης, βρίσκεται στην ατζέντα και η υπογραφή διαφόρων εγγράφων με στόχο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων.