«Νέαρχος»: Ξεκίνησε δοκιμές μετά τη φωτιά της Κυριακής η 2η φρεγάτα Belharra

Χωρίς η μικρής έκτασης φωτιά που εκδηλώθηκε σε χώρο πλοίου την Κυριακή, 1η Φεβρουαρίου, να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα, η φρεγάτα F602 «ΝΕΑΡΧΟΣ» επέπλευσε από το λιμάνι της Λοριάν και το ναυπηγείο της Naval Group για την πρώτη φάση των θαλάσσιων δοκιμών, διάρκειας δύο εβδομάδων.

Ο πρώτος δοκιμαστικός πλους της φρεγάτας «Νέαρχος» όπως καταγράφηκε από το marinetraffic, credits: marinetraffic.com

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των εν πλω δοκιμών και των τελικών εργασιών, η «ΝΕΑΡΧΟΣ» αναμένεται να καταπλεύσει στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας τον Οκτώβριο, ενισχύοντας περαιτέρω τον στόλο επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού.