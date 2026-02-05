«Νέαρχος»: Ξεκίνησε δοκιμές μετά τη φωτιά της Κυριακής η 2η φρεγάτα Belharra
Η φρεγάτα «Νέαρχος» ανοίχτηκε στον Ατλαντικό για τις πρώτες θαλάσσιες δοκιμές. Η μικρή φωτιά της Κυριακής δεν πτόησε το πρόγραμμα του ΠΝ.
Χωρίς η μικρής έκτασης φωτιά που εκδηλώθηκε σε χώρο πλοίου την Κυριακή, 1η Φεβρουαρίου, να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα, η φρεγάτα F602 «ΝΕΑΡΧΟΣ» επέπλευσε από το λιμάνι της Λοριάν και το ναυπηγείο της Naval Group για την πρώτη φάση των θαλάσσιων δοκιμών, διάρκειας δύο εβδομάδων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των εν πλω δοκιμών και των τελικών εργασιών, η «ΝΕΑΡΧΟΣ» αναμένεται να καταπλεύσει στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας τον Οκτώβριο, ενισχύοντας περαιτέρω τον στόλο επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού.