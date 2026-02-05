Πολιτική Πολεμικό Ναυτικό Φρεγάτες Belharra

«Νέαρχος»: Ξεκίνησε δοκιμές μετά τη φωτιά της Κυριακής η 2η φρεγάτα Belharra

Η φρεγάτα «Νέαρχος» ανοίχτηκε στον Ατλαντικό για τις πρώτες θαλάσσιες δοκιμές. Η μικρή φωτιά της Κυριακής δεν πτόησε το πρόγραμμα του ΠΝ.

Δημήτρης Κρικέλας avatar
Δημήτρης Κρικέλας

Χωρίς η μικρής έκτασης φωτιά που εκδηλώθηκε σε χώρο πλοίου την Κυριακή, 1η Φεβρουαρίου, να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα, η φρεγάτα F602 «ΝΕΑΡΧΟΣ» επέπλευσε από το λιμάνι της Λοριάν και το ναυπηγείο της Naval Group για την πρώτη φάση των θαλάσσιων δοκιμών, διάρκειας δύο εβδομάδων.

Ο πρώτος δοκιμαστικός πλους της φρεγάτας «Νέαρχος» όπως καταγράφηκε από το marinetraffic, credits: marinetraffic.com
Ο πρώτος δοκιμαστικός πλους της φρεγάτας «Νέαρχος» όπως καταγράφηκε από το marinetraffic, credits: marinetraffic.com

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των εν πλω δοκιμών και των τελικών εργασιών, η «ΝΕΑΡΧΟΣ» αναμένεται να καταπλεύσει στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας τον Οκτώβριο, ενισχύοντας περαιτέρω τον στόλο επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού.

Gallery image

Gallery image

