Belharra «ΝΕΑΡΧΟΣ»: Ξεκινά δοκιμές στη θάλασσα, δένει τον Οκτώβριο στη Σαλαμίνα

Στον απόηχο της συνάντησης του Νίκου Δένδια με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρέν, στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, έτοιμη να λύσει κάβους για την πρώτη της έξοδο στη θάλασσα είναι η δεύτερη ελλνική Belharra.

Η φρεγάτα F602 «ΝΕΑΡΧΟΣ» αναμένεται να αποπλεύσει από το λιμάνι της Λοριάν και το ναυπηγείο της Naval Group το διάστημα μεταξύ 3 και 5 Φεβρουαρίου, προκειμένου να ξεκινήσει η πρώτη φάση των θαλάσσιων δοκιμών, ώστε να ακολουθήσει την πορεία που χάραξε η «ΚΙΜΩΝ».

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των εν πλω δοκιμών και των τελικών εργασιών, η «ΝΕΑΡΧΟΣ» αναμένεται να καταπλεύσει στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας τον Οκτώβριο, ενισχύοντας περαιτέρω τον στόλο επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού.

Οι εν πλω δοκιμές

Οι εν πλω δοκιμές θα έχουν συνολική διάρκεια δύο εβδομάδων και θα επικεντρωθούν κυρίως στο σύστημα πρόωσης του πλοίου, στην αξιοπλοΐα, καθώς και στη λειτουργία βασικών αισθητήρων. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης θα ελεγχθούν η συμπεριφορά του σκάφους σε διαφορετικές ταχύτητες και πραγματικές συνθήκες πλεύσης, η ευστάθεια, καθώς και η απόδοση κρίσιμων υποσυστημάτων.

Μετά την ολοκλήρωση των αρχικών δοκιμών, θα ακολουθήσουν οι επόμενες φάσεις των εν πλω ελέγχων, στις οποίες θα δοκιμαστούν – μεταξύ άλλων - τα συστήματα μάχης και τα ραντάρ του πλοίου, όπως το Sea Fire της Thales, ένα από τα πιο προηγμένα ναυτικά ραντάρ παγκοσμίως.

Με «φάρο» την φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ»

Οι θαλάσσιες δοκιμές και οι παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στην «ΚΙΜΩΝ» αποτελούν πλέον οδηγό για τη δεύτερη ελληνική μονάδα, η οποία θα βγει στη θάλασσα εμφανώς πιο «ώριμη» τεχνικά.

Ενδεικτικό της προόδου που έχει επιτευχθεί είναι το γεγονός ότι οι αρχικές θαλάσσιες δοκιμές της «ΚΙΜΩΝ» είχαν διάρκεια μόλις τριών ημερών, καθώς στόχος ήταν ο βασικός έλεγχος συστημάτων και η συλλογή δεδομένων. Αντίθετα, η δεύτερη ελληνική φρεγάτα προβλέπεται να παραμείνει στη θάλασσα για δύο εβδομάδες, με σαφώς διευρυμένο πρόγραμμα δοκιμών.

Παράλληλα, σημαντικό πλεονέκτημα για τη «ΝΕΑΡΧΟΣ» αποτελεί και η εμπειρία του κύριου πληρώματός της, το οποίο έχει ήδη αποκτήσει πολύτιμη «τεχνογνωσία» συμμετέχοντας ενεργά στις θαλάσσιες δοκιμές της «ΚΙΜΩΝ», επιβεβαιώνοντας την ωρίμανση του προγράμματος το οποίο θα βρει εφαρμογή και στις επόμενες δύο Belharra, «ΦΟΡΜΙΩΝ» και «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ», με τον «ΦΟΡΜΙΩΝΑ» να αναμένεται να καταπλεύσει σε ελληνικά νερά τον ερχόμενο Δεκέμβριο.

Ελλάς, Γαλλία, Συμμαχία

Την ίδια ώρα, από το υπόστεγο ελικοπτέρων της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ», η υπουργός Άμυνας της Γαλλίας έστειλε σαφές μήνυμα στρατηγικού βάθους για το άμεσο μέλλον της ελληνογαλλικής συνεργασίας.

Η Κατρίν Βοτρέν, αναφερόμενη στις τέσσερις ελληνικές φρεγάτες τύπου Belharra, υπογράμμισε ότι αυτές εντάσσονται σε ένα πλέγμα στρατηγικών προτεραιοτήτων με βασικό χαρακτηριστικό τη μόνιμη παρουσία στη Μεσόγειο. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο – όπως το χαρακτήρισε – πρωτοφανές επίπεδο διαλειτουργικότηταςμεταξύ των ναυτικών δυνάμεων Ελλάδας και Γαλλίας.

«Oι ναυτικοί μας θα μιλούν την ίδια επιχειρησιακή γλώσσα, θα χρησιμοποιούν τα ίδια πρότυπα και τα ίδια συστήματα και θα υπηρετούν την ίδια βασική απαίτηση, τη διατήρηση της ειρήνης. Για πολύ καιρό, για τις επόμενες δεκαετίες, θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε από κοινού τα συμφέροντα της Ελλάδας, της Γαλλίας και της Ευρώπης», τόνισε κατά τις κοινές δηλώσεις με τον Έλληνα υπουργό Εθνικής Άμυνας.