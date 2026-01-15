Το drone του Flash «υποδέχθηκε» την φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» - Εντυπωσιακά πλάνα

Ο κατάπλους του «Κίμωνα», της πρώτης από τις τέσσερις νεότευκτες Φρεγάτες Belharra για λογαριασμό του Πολεμικού Ναυτικού ήταν κάτι ξεχωριστό. Σε μία μοναδική στα χρονικά τελετή η χώρα υποδέχθηκε στα ελληνικά νερά, την πρώτη φρεγάτα Belharra που έρχεται να θωρακίσει το Πολεμικό μας Ναυτικό.

Η τελετή της υποδοχής ήταν εντυπωσιακή, όχι μόνο από το επίπεδο της επιφάνειας της θάλασσας αλλά και από ψηλά.

Το drone του Flash.gr με χειριστή τον Γιάννη Κέμμο κατέγραψε εντυπωσιακά πλάνα από την καινούργια κύρια μονάδα του Στόλου, την πρώτη που εντάσσεται στη δύναμη του Πολεμικού Ναυτικού μετά από σχεδόν 30 χρόνια.

Εντυπωσιακά πλάνα drone της υπερσύγχρονης Belharra.



Βίντεο/Ρεπορτάζ: Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/oetNRaDcfW — Flash.gr (@flashgrofficial) January 15, 2026

Χαρακτηριστικό της σημασίας που έχει για τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας ο ερχομός της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ», είναι πως εν πλω βρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, η πρέσβειρα της Γαλλίας αλλά και πολλά ακόμη μέλη της πολιτειακής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της Ελλάδας.