Φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ»: Η στιγμή που Τασούλας, Μητσοτάκης και Δένδιας φτάνουν στην πρώτη ελληνική Belharra

Στην υπερσύγχρονη φρεγάτα «Κίμων», που σηματοδοτεί σημαντική αναβάθμιση της ελληνικής παρουσίας στα διεθνή ύδατα, έφτασαν σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Την τελετή υποδοχής παρακολούθησαν κορυφαίοι εκπρόσωποι της πολιτικο-στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας, αναδεικνύοντας τη βαρύτητα του γεγονότος και την αναβάθμιση της ναυτικής ισχύος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το «διαμάντι» του Πολεμικού Ναυτικού συνοδεύουν έξι πλοία του στόλου, μεταξύ των οποίων φρεγάτες, κανονιοφόροι και πυραυλάκατοι. Η νεότευκτη φρεγάτα φέρει σύγχρονες τεχνολογίες ψηφιακού ελέγχου και ενισχύει σημαντικά τη ναυτική υπεροπλία της χώρας.

Ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μεταφέρθηκαν στο κατάστρωμα της φρεγάτας με ελικόπτερο, όπου τους υποδέχθηκαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, και η ηγεσία του ΓΕΕΘΑ, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της εκδήλωσης για την ελληνική άμυνα και την προβολή της χώρας στο διεθνές στερέωμα.