Ανάρτηση Μητσοτάκη για τη φρεγάτα «Κίμων»: «Παραδίδουμε μια πατρίδα πιο ασφαλή»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε στο διαδίκτυο βίντεο με αφορμή την υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων».

Στο βίντεο που ανήρτησε στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προβάλλονται πλάνα από την υπογραφή της συμφωνίας για την προμήθεια των φρεγατών Belh@rra μέχρι τώρα καθώς και ένα μικρό απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε σήμερα ο πρωθυπουργός.

«Χρέος μου είναι να παραδώσω μία πατρίδα πιο ασφαλή από ό,τι την παρέλαβα. Και σήμερα κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση αυτή», σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης.