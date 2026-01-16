Δάκρυσε ο κυβερνήτης του «Κίμωνα»

Η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» κέρδισε τις εντυπώσεις κατά την άφιξή τηςστην Ελλάδα. Κόσμος συγκεντρώθηκε στον Φλοίσβο, στα βράχια της Πειραϊκής, στο Καματερό και στη Σαλαμίνα, για να δει από κοντά την πρώτη ελληνική Belharra. Και πολλοί αναρωτήθηκαν γιατί τόσο ενδιαφέρον.

Δείτε εδώ τα εντυπωσιακά πλάνα του «Κίμωνα» από το drone του flash.gr

Η απάντηση είναι απλή, και δεν έχει να κάνει μόνο με τη ναυτοσύνη που υπάρχει στο DNA μας. Οι Έλληνες νιώθουν το πλοίο δικό τους, γιατί το έζησαν σε όλα τα στάδιά του. Από το πρώτο μέταλλο που κόπηκε, τα πρώτα μπλοκ που τοποθετήθηκαν στη ναυπηγική κλίνη της Naval, είδαν την ανάστροφη πλώρη να παίρνει σχήμα, να καθελκύεται, να μπαίνει ο κεντρικός ιστός, να ξεκινά δοκιμές, να «βαφτίζεται», να φορτώνει οπλισμό και να έρχεται στην Ελλάδα. Το έζησαν από το Α έως το Ω. Και στη συνέχεια το είδαν από κοντά. Αυτό, όμως, που δεν είδαν είναι τα όσα διαδραματίστηκαν εντός του πλοίου, ενώ έπλεε στο Φαληρικό δέλτα. Και εκεί, όπως μου μετέφεραν, οι εικόνες ήταν συγκινητικές.

Μια δυνατή στιγμή ήταν όταν πέρασε από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Εκεί μου είπαν πως πολλοί αξιωματικοί δάκρυσαν. Και αυτό γιατί είδαν όλους τους δόκιμους, ο ένας δίπλα στον άλλο, να ζητωκραυγάζουν και να τους χαιρετούν κρατώντας ψηλά στον αέρα τα πηλήκια τους. Θυμήθηκαν τους εαυτούς τους όταν ήταν οι ίδιοι στη Σχολή και ταυτόχρονα σκέφτηκαν ότι αυτά τα παιδιά βλέπουν να περνά από μπροστά τους το μέλλον του Πολεμικού Ναυτικού.

Όμως, η πιο δυνατή στιγμή διαδραματίστηκε στην είσοδο για Σαλαμίνα. Ήταν η ώρα του κυβερνήτη να «σπάσει», έστω και για λίγο. Ο αντιπλοίαρχος Κιζάνης δάκρυσε από συγκίνηση στη θέα του Ναυστάθμου, όπως μου είπαν. Και δεν είναι και λίγο πράγμα. Έφερε με επιτυχία σε πέρας, μετά από σχεδόν 20 μήνες στη Γαλλία, μία δύσκολη αποστολή. Και βεβαίως, εκεί τους περίμεναν για να τους αγκαλιάσουν μετά από τόσο καιρό και οι οικογένειές τους. Στιγμές που δεν θα ξεχαστούν ποτέ.

Εμείς από την πλευρά μας να ευχηθούμε καλές θάλασσες και ο ΆηΝικόλας στην πλώρη σας. Στην ανάστροφη, αυτή που κουβαλά χιλιάδες χρόνια ελληνικής ναυτοσύνης.