«Ζήτω το Πολεμικό Ναυτικό»: Οι δόκιμοι υποδέχονται με τιμές την Belharra «Κίμων»

Με τιμές υποδέχθηκαν οι ναυτικοί δόκιμοι την πρώτη ελληνική Belharra, τη φρεγάτα «Κίμων», καθώς το νέο απόκτημα του Πολεμικού Ναυτικού έπλεε προς τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας.

Οι σπουδαστές της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων παρατάχθηκαν μπροστά από το εκπαιδευτικό ίδρυμα, αφαίρεσαν τα πηλίκιά τους και φώναξαν δυνατά «Ζήτω το Έθνος» και «Ζήτω το Πολεμικό Ναυτικό», δημιουργώντας μια ιδιαίτερα φορτισμένη, συγκινητική στιγμή.

«Το μέλλον ενός ισχυρού Πολεμικού Ναυτικού» ανέφερε η λεζάντα του βίντεο που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό της Σχολής στο Instagram.

Να σημειωθεί ότι με την ολοκλήρωση των δοκιμών στα ναυπηγεία της Λοριάν στη Γαλλία, καθώς και τη φόρτωση μέρους του κύριου οπλισμού στη Βρέστη, η πρώτη ελληνική Belharra ξεκινά πλέον τη διαδικασία επιχειρησιακής της αξιολόγησης στις ελληνικές θάλασσες.

Η εν λόγω διαδικασία, η οποία εφαρμόζεται σε όλα τα νέα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες και αποσκοπεί στη σταδιακή μετάβαση από τις δοκιμές αποδοχής στην πλήρη επιχειρησιακή ένταξη στον Στόλο.

Κατά την επιχειρησιακή αξιολόγηση προβλέπεται η εξειδικευμένη ατομική εκπαίδευση του πληρώματος, με έμφαση στη λειτουργία, τη συντήρηση και την επιχειρησιακή αξιοποίηση των επιμέρους συστημάτων του πλοίου. Κάθε ειδικότητα εκπαιδεύεται στο σύστημα ευθύνης της, είτε πρόκειται για αισθητήρες, ηλεκτρονικά συστήματα μάχης και επικοινωνιών, είτε για οπλικά συστήματα και μέσα αυτοπροστασίας.