Ο «ΚΙΜΩΝ» ήρθε να θωρακίσει τα ελληνικά νερά - Η δήλωση ναυτικής ισχύος και ο ιστορικός διάπλους

Σε μία εντυπωσιακή τελετή η χώρα υποδέχθηκε στα ελληνικά νερά τον «Κίμωνα», την πρώτη φρεγάτα Belharra που έρχεται να θωρακίσει το Πολεμικό μας Ναυτικό.

Χαρακτηριστικό της σημασίας που έχει για τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας ο ερχομός της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ», είναι πως εν πλω βρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, η πρέσβειρα της Γαλλίας αλλά και πολλά ακόμη μέλη της πολιτειακής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της Ελλάδας.

Δεν αποτελεί μυστικό πως η άφιξη του «Κίμωνα» είναι ένα γεγονός που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο καθώς δεν μιλάμε απλώς για ένα νέο στρατιωτικό πλοίο αλλά για μία σαφή δήλωση ναυτικής ισχύος στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Συγκεκριμένα, ο «ΚΙΜΩΝ» φέρνει μαζί του ραντάρ τελευταίας τεχνολογίας, αντιαεροπορικές και αντυποβρυχιακές δυνατότητες και κυρίως ένα νέο δόγμα επιχειρήσεων για το Πολεμικό Ναυτικό της χώρας. Με απλά λόγια βλέπει πιο μακριά, αντιδρά πιο γρήγορα και συνεργάζεται καλύτερα με τις υπόλοιπες Ένοπλες Δυνάμεις. Και αυτό είναι μόνο η αρχή.

Το πρόγραμμα των ελληνικών Belharra συνεχίζεται κανονικά, με τα επόμενα πλοία να ακολουθούν ενισχύοντας σταδιακά έναν στόλο που αλλάζει γενιά. Πρόκειται για μια επένδυση όχι μόνο σε μέταλλο και όπλα, αλλά σε αποτροπή, σταθερότητα και συμμαχικές συνεργασίες.

Σε μια περίοδο που οι γεωπολιτικές εντάσεις δεν χρειάζονται δελτίο καιρού για να προβλεφθούν, το μήνυμα είναι σαφές. Η Ελλάδα εκσυγχρονίζει τις Ένοπλες Δδυνάμεις της με σχέδιο και συνέχεια.

Από εδώ λοιπόν, με φόντο τη φρεγάτα ΚΙΜΩΝ, ένα είναι βέβαιο. Το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό μπαίνει σε μια νέα εποχή και αυτή τη φορά έρχεται με γαλλική υπογραφή και ελληνική σημαία.

Η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» (Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr)

Ο ιστορικός διάπλους με τον ισχυρό συμβολισμό

Στη λαμπρή τελετή με υψηλούς συμβολισμούς που πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη (15/1) για την υποδοχή της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ» της πρώτης τύπου Belharra, ξεχωριστή σημασία είχε ο ιστορικός διάπλους που έκανε ο «ΚΙΜΩΝ» ανάμεσα στο θωρηκτό «Αβέρωφ» και την τριήρη «ΟΛΥΜΠΙΑΣ».

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 12:00, στο ύψος της μαρίνας Φλοίβου, στο νέο απόκτημα του Στόλου απέδωσαν τιμές εμβληματικά πλοία της ελληνικής ναυτικής ιστορίας: το θρυλικό θωρηκτό «Αβέρωφ» και η εμβληματική ανακατασκευασμένη αθηναϊκή τριήρης του Πολεμικού Ναυτικού «ΟΛΥΜΠΙΑΣ», σε μια εικόνα που συνδέει συμβολικά το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της ελληνικής ναυτοσύνης, μέσα από τις ανάστροφές πλώρες των πλοίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Αβέρωφ» και η «Ολυμπιάς» επιλέχθηκαν καθώς μαζί με τον «Κίμωνα», αποτελούν τρεις ιστορικές ανάστροφες πλώρες του Πολεμικού Ναυτικού. Αυτό σημαίνει ότι αντί να έχουν την πλώρη τους λοξά κάθετα προς τα μέσα, όπως η πλειοψηφία των πλοίων, αυτά έχουν την πλώρη τους λογά κάθετα προς τα έξω.

Κατά τον πλου της προς τον Ναύσταθμο της Ελευσίνας, η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» συνοδεύτηκε από αρμάδα πλοίων, όπως φρεγάτες, κανονιοφόροι και τορπιλάκατοι καθώς και από ελικόπτερα, προσδίδοντας ιδιαίτερο τελετουργικό χαρακτήρα στην άφιξή της. Παράλληλα, από αέρος συμμετείχαν στην τελετή τρία ελικόπτερα Aegean Hawk του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.

Δείτε ολόκληρη την τελετή υποδοχής της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ»:

Εξοπλισμός που ξεχωρίζει

Ανάμεσα στα συστήματα που φέρει ο «ΚΙΜΩΝ», ξεχωρίζουν οι αντιαεροπορικοί πύραυλοι Aster-30 για τους εκτοξευτήρες A50 που έχουν τοποθετηθεί στην πλώρη, τα βλήματα επιφανείας Exocet MM40 Block 3C, οι τορπίλες MU90 για επιχειρήσεις ανθυποβρυχιακού πολέμου, οι πύραυλοι RAM, το πυροβόλο Oto Melara των 76 χιλιοστών και τα δύο τηλεχειριζόμενα πολυβόλα Lionfish των 20 χιλιοστών.

Εξάλλου, όπως έχουν επισημάνει επανειλημμένα τόσο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας όσο και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας, ο «ΚΙΜΩΝ» αποτελεί ένα πλοίο ικανό να προσφέρει στρατηγική αποτροπή και να αναβαθμίσει καίρια την ισχύ του ελληνικού στόλου στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Η Belharra «ΚΙΜΩΝ» σε ελληνικά νερά, μία νέα εποχή ισχύος για το Πολεμικό Ναυτικό. pic.twitter.com/5rjIOcmirv — Flash.gr (@flashgrofficial) January 15, 2026

Υπενθυμίζεται ότι στις 18 Δεκεμβρίου, στα ναυπηγεία της κατασκευάστριας εταιρείας στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας πραγματοποιήθηκε, παρουσία του υπουργού Εθνικής ‘Αμυνας Νίκου Δένδια, η τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ».

Έκτοτε, ο «Κίμων» με πλήρωμα 128 ατόμων απέπλευσε με αρχικό προορισμό την πόλη Μπρεστ, όπου παρέλαβε τον οπλισμό του ενώ υλοποιήθηκε και η πρώτη πλήρης σύζευξη των αισθητήρων, του συστήματος μάχης και των οπλικών συστημάτων σε πραγματικές συνθήκες.

Στη συνέχεια, ξεκίνησε το ταξίδι της φρεγάτας για την Ελλάδα ενώ μετά την άφιξή της στο ναύσταθμο Σαλαμίνας θα εκκινήσει η εσωτερική διαδικασία ένταξής της στον Στόλο.