Αψίδες νερού για τη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» – Εντυπωσιακή άφιξη στο ναύσταθμο Σαλαμίνας

Σε κλίμα συγκίνησης και υψηλού συμβολισμού πραγματοποιήθηκε η υποδοχή της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ», της πρώτης φρεγάτας τύπου Belharra που εντάσσεται στο Πολεμικό Ναυτικό. Το νέο απόκτημα του στόλου έγινε δεκτό με εντυπωσιακές αψίδες νερού, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό σκηνικό τιμής.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν τα πλάνα που δείχνουν την ελληνική Belharra να πλέει σε σχηματισμό βέλους, συνοδευόμενη από άλλα πλοία, σε μια εικόνα που αποτυπώνει τη δυναμική και τον αναβαθμισμένο ρόλο του Πολεμικού Ναυτικού.

Η τελετή υποδοχής ανέδειξε τη σημασία της ένταξης της «ΚΙΜΩΝ» στον στόλο, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ισχύος και επιχειρησιακής ετοιμότητας, σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» (Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr)

Φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ»: Η νέα Belharra στον ελληνικό στόλο

Η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ», πρώτη ελληνική Belharra, φέρει προηγμένα οπλικά συστήματα, όπως αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster-30, βλήματα επιφανείας Exocet MM40 Block 3C, τορπίλες MU90, πύραυλους RAM, το πυροβόλο Oto Melara 76 χιλ. και τηλεχειριζόμενα πολυβόλα Lionfish 20 χιλ.. Σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Δημήτριο Κατάρα, ο «ΚΙΜΩΝ» αναβαθμίζει σημαντικά την ισχύ του ελληνικού στόλου στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Η τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας πραγματοποιήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου στα ναυπηγεία της Λοριάν στη Γαλλία. Με πλήρωμα 128 ατόμων, η φρεγάτα απέπλευσε για Μπρεστ για παραλαβή οπλισμού και πρώτη σύζευξη συστημάτων, και στη συνέχεια ξεκίνησε το ταξίδι της για την Ελλάδα. Μετά την άφιξή της στον ναύσταθμο Σαλαμίνας, θα ξεκινήσει η διαδικασία ένταξής της στον Στόλο.