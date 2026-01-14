Δείτε τη φρεγάτα «Κίμων» εν πλω προς τη Σαλαμίνα
Μεγάλη ημέρα η αυριανή για το Πολεμικό Ναυτικό.
Στο ναύσταθμο της Σαλαμίνας καταπλέει η φρεγάτα Belharra «Κίμων» που ξεκίνησε το ταξίδι της από το Λοριάν και στη συνέχεια κατέπλευσε στη Βρέστη όπου έγινε η παραλαβή μέρους του οπλισμού της.
Στο πλοίο για την τελετή υποδοχής θα βρίσκονται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αλλά και η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων.
Το Πολεμικό Ναυτικό έδωσε στη δημοσιότητα ένα σύντομο αλλά εντυπωσιακό βίντεο με τη φρεγάτα «Κίμων» να σκίζει τα κύματα ταξιδεύοντας προς την Ελλάδα.