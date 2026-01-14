Breaking news icon BREAKING
NEWS

Μια 96χρονη αυτοπυρπολήθηκε στη μέση του δρόμου στο Αιγάλεω - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Γνώμες Πολιτική Πολεμικό Ναυτικό φρεγάτα Ένοπλες Δυνάμεις

Δείτε τη φρεγάτα «Κίμων» εν πλω προς τη Σαλαμίνα

Intime
Intime
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ avatar
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

Μεγάλη ημέρα η αυριανή για το Πολεμικό Ναυτικό. 

Στο ναύσταθμο της Σαλαμίνας καταπλέει η φρεγάτα Belharra «Κίμων» που ξεκίνησε το ταξίδι της από το Λοριάν και στη συνέχεια κατέπλευσε στη Βρέστη όπου έγινε η παραλαβή μέρους του οπλισμού της.    

Στο πλοίο για την τελετή υποδοχής θα βρίσκονται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αλλά και η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων.

Το Πολεμικό Ναυτικό έδωσε στη δημοσιότητα ένα σύντομο αλλά εντυπωσιακό βίντεο με τη φρεγάτα «Κίμων» να σκίζει τα κύματα ταξιδεύοντας προς την Ελλάδα. 

Δείτε το βίντεο

Διάβασε περισσότερα

Γνώμες Πολιτική Πολεμικό Ναυτικό φρεγάτα Ένοπλες Δυνάμεις

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader