Ποιος είναι ο κυβερνήτης της φρεγάτας «Κίμων»

Ένα ιδιαίτερα συμβολικό δώρο επεφύλασσε στον κυβερνήτη της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ» ο νονός του πλοίου, εφοπλιστής και υποναύαρχος επί τιμή, Πάνος Λασκαρίδης.



Στα χέρια του αντιπλοιάρχου Ιωάννη Κιζάνη βρίσκεται το αυθεντικό διπαράλληλο του ναύαρχου Κουντουριώτη, του Αρχηγού Στόλου κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους που επέβαινε στο ιστορικό θωρηκτό «ΑΒΕΡΩΦ». Και για να μη σας βάλω σε κόπο, το διπαράλληλο είναι ένα κλασικό, πρακτικό ναυτικό όργανο-χάρακας, χρησιμοποιείται στη ναυσιπλοΐα πάνω σε ναυτικούς χάρτες για την εύρεση στοιχείων, τη χάραξη πορείας και τη μέτρηση μοιρών πλεύσης.



Και ο αντιπλοίαρχος Κιζάνης δεν είναι ένας τυχαίος αξιωματικός. Πρόκειται για έναν έμπειρο ναυτικό. Μάλιστα, ήταν αρχηγός της τάξεως του στη Σχολή Δοκιμών, «σειρά αρχηγού» ΓΕΝ που λένε στο Ναυτικό, όπως αρχηγός της τάξεως του ήταν ο σημερινός Α/ΓΕΝ, αντιναύαρχος Κατάρας, αλλά και ο προκάτοχός του, ναύαρχος Πετράκης.



Οι ευχές των δημοσιογράφων δεν σταμάτησαν, με τον ίδιο να δηλώνει υπερήφανος και να τους ευχαριστεί.

Από την πλευρά μας, ήρεμες θάλασσες και ο Άγιος στην πλώρη σου κυβερνήτη.