Η Belharra «ΚΙΜΩΝ» σε ελληνικά νερά: Νέα εποχή ισχύος για το Πολεμικό Ναυτικό

Σε ελληνικά νερά πλέει εδώ και λίγες ώρες η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ», η πρώτη υπερσύγχρονη Belharra του Πολεμικού Ναυτικού, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή για την ενίσχυση της ναυτικής ισχύος της χώρας. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η φρεγάτα θα καταπλεύσει στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας μετά τη μία το μεσημέρι, στο πλαίσιο μιας ιδιαίτερα συμβολικής και τιμητικής τελετής υποδοχής.

Επί του πλοίου θα βρίσκονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, καθώς και η στρατιωτική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδεται στην ένταξη της φρεγάτας στον Στόλο.

Κατά τον πλου της προς τον Ναύσταθμο, η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» θα συνοδεύεται από αρμάδα πλοίων, όπως φρεγάτες, κανονιοφόροι και τορπιλάκατοι καθώς και από ελικόπτερα, προσδίδοντας ιδιαίτερο τελετουργικό χαρακτήρα στην άφιξή της.

Απόδοση τιμών από «ΑΒΕΡΩΦ» και «ΟΛΥΜΠΙΑΣ»

Στο ύψος της μαρίνας Φλοίβου, στο νέο απόκτημα του Στόλου θα αποδώσουν τιμές εμβληματικά πλοία της ελληνικής ναυτικής ιστορίας: το θρυλικό θωρηκτό «Αβέρωφ» και η εμβληματική ανακατασκευασμένη αθηναϊκή τριήρης του Πολεμικού Ναυτικού «ΟΛΥΜΠΙΑΣ», σε μια εικόνα που θα συνδέει συμβολικά το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της ελληνικής ναυτοσύνης, μέσα από τις ανάστροφές πλώρες των πλοίων.

Στη συνέχεια, κατά την είσοδο της στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, ρυμουλκά του Πολεμικού Ναυτικού θα υποδεχθούν τη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» σχηματίζοντας αψίδα νερού, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή και υψηλού συμβολισμού τελετή.

Λοριάν - Βρέστη και πλώρη για Σαλαμίνα

Στις 5 Ιανουαρίου η ελληνική φρεγάτα απέπλευσε από τα ναυπηγεία της Naval Group στη Λοριάν της Γαλλίας για το στρατιωτικό λιμάνι της Βρέστης, για ένα από τα πλέον κρίσιμα στάδια: την παραλαβή μέρους του βασικού της οπλισμού.

Εκεί, φόρτωσε πυρομαχικά, αντιαεροπορικούς πυραύλους ASTER 30, αντιπλοϊκούς πυραύλους Exocet MM40 Block 3c, καθώς και τορπίλες MU 90, οπλικά συστήματα που αναβαθμίζουν κατακόρυφα τις επιχειρησιακές της δυνατότητες τόσο στην αντιαεροπορική όσο και στην ανθυποβρυχιακή άμυνα. Από τη Βρέστη χάραξε πορεία για την Ελλάδα με το ταξίδι να διαρκεί συνολικά οκτώ ημέρες.