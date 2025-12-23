«Πλώρη» και για νέες Belharra βάζει η Αθήνα

Η ένταξη της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ» σηματοδοτεί τη μετάβαση του Πολεμικού Ναυτικού στη νέα ψηφιακή εποχή και αποτελεί το πρώτο βήμα για έναν νέο Στόλο με δώδεκα σύγχρονες ή αναβαθμισμένες μεγάλες μονάδες επιφανείας.

Το «καθαρό φύλλο πορείας» έως το 2030, στο οποίο αναφέρθηκε ο Νίκος Δένδιας από τα ναυπηγεία της Naval Group στη Λοριάν, περιλαμβάνει - στον αρχικό σχεδιασμό - τέσσερις φρεγάτες Belharra, τέσσερις φρεγάτες Bergamini και τις τέσσερις αναβαθμισμένες ΜΕΚΟ 200HN.

Ωστόσο, στο τραπέζι βρίσκεται το ενδεχόμενο αγοράς και νέων γαλλικών φρεγατών, κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε από ανώτατη πηγή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας λίγες εβδομάδες μετά την ακύρωση του προγράμματος των αμερικανικών φρεγατών κλάσης Constellation, κατά την τελετή ονοματοδοσίας της «ΚΙΜΩΝ».

H πρόταση εκ μέρους των Γάλλων έγινε στις αρχές της Άνοιξης, εν μέσω των συζητήσεων για την απόκτηση της τέταρτης φρεγάτας «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ», και πλέον οι δύο πλευρές βρίσκονται σε «ανοικτή συζήτηση για την απόκτηση νέων Belharra».

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται και οι συζητήσεις για την απόκτηση των δύο ιταλικών φρεγατών κλάσης Bergamini. Στόχος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι οι επίσημες υπογραφές να πέσουν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026, με τη Ρώμη να επιδιώκει την υπογραφή τριμερούς συμφωνίας με τη συμμετοχή της Fincantieri και όχι διακρατική συμφωνία, κάτι το οποίο, όμως, απαιτεί να ξεπεραστούν νομικά ζητήματα. Επιπλέον, πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας επιβεβαίωσαν τη θετική στάση των Ιταλών για την ενεργοποίηση της option αγοράς για ακόμη δύο ιταλικές φρεγάτες. Στο κάδρο μπαίνουν και οι έξι αναβαθμισμένες ελληνικές φρεγάτες κλάσης «S», με τον μακροχρόνιο προγραμματισμό να περιλαμβάνει, κατά πάσα πιθανότητα, την απόσυρση των μισών πολεμικών πλοίων.

Οι τέσσερις ελληνικές Belharra

Μέσα στο 2026, κατά πάσα πιθανότητα στις αρχές του Φθινοπώρου και τον Δεκέμβριο, αναμένεται να παραδοθούν στο Πολεμικό Ναυτικό οι φρεγάτες «ΝΕΑΡΧΟΣ» και «ΦΟΡΜΙΩΝ», ενώ το τέταρτο ελληνικό πλοίο, η φρεγάτα «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ», θα ενταχθεί στον Στόλο το 2028.

Ως φρεγάτα πρώτης κατηγορίας, η φρεγάτα Belharra έχει αποδείξει τις ικανότητές της σε όλους τους τομείς της μάχης (αντιαεροπορική, ανθυποβρυχιακή, αντιαεροπορική και ασύμμετρη). Ευέλικτη και προσαρμόσιμη, συνδυάζει όλες τις λειτουργίες που απαιτούνται για τη διαχείριση, είτε ανεξάρτητα είτε ως μέρος ενός Στόλου, των τρεχουσών και αναδυόμενων απειλών, όπως υποβρύχια τελευταίας γενιάς, υπερηχητικοί πύραυλοι, κυβερνοεπιθέσεις και πολύπλευρες ασύμμετρες απειλές σε ιδιαίτερα απαιτητικά περιβάλλοντα, όπως το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος.