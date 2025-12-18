Belharra:Με ταχύτητα οι νέες φρεγάτες μετά από τον «Κίμωνα»-Δένδιας: Η Ελλάδα αποκτά στρατηγικά όπλα

Με ταχείς ρυθμούς θα προχωρήσει το πρόγραμμα υλοποίησης των επόμενων 2+1 φρεγατών τύπου Belharra που ακολουθούν μετά από την τελετή ύψωσης της Ελληνικής σημαίας στον «Κίμωνα»και στην παράδοσή του στο Πολεμικό Ναυτικό.

Είναι χαρακτηριστικό πως ενώ στον «Κίμωνα» ο κεντρικός ιστός τοποθετήθηκε μετά από διάστημα περίπου ενός μηνός, η ίδια διαδικασία για τον «Νέαρχο» διήρκησε 1 εβδομάδα και για τον «Φορμίωνα» δυο μόλις ημέρες.

Σύμφωνα με τον έως τώρα σχεδιασμό οι δυο νέες Belharra θα παραδοθούν στην Ελλάδα έως τα τέλη του 2026.

Δένδιας: «Η Ελλάδα αποκτά στρατηγικό οπλισμό αποτροπής»

Ο Νίκος Δένδιας αμέσως μετά την τελετή κατευθύνθηκε προς το εσωτερικό του πλοίου και μίλησε στο πλήρωμα εκφράζοντας τη χαρά και την υπερηφάνειά του για το γεγονός ότι ο Ελληνικός στόλος αποκτά μια σύγχρονη, νέα μονάδα για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια.

Η ελληνική πλέον φρεγάτα ΚΙΜΩΝ

«Πρόκειται για πλοία που είναι τα καλύτερα στην κλάση τους σε όλο τον πλανήτη, είναι πλοία που δίνουν στην πατρίδα τη δυνατότητα απόκτησης στρατηγικών όπλων αποτροπής» τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Νωρίτερα από τις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τονίσει πως πρόκειται για μια στιγμή υπερηφάνειας για όλους τους Έλληνες, επαναβεβαιώνοντας τη βούληση της κυβέρνησης να στηρίξει έμπρακτα τις Ένοπλες Δυνάμεις. Σε ανάρτηση του μετά ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Η φρεγάτα «Κίμων» είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνούν πια σε μια νέα εποχή.»