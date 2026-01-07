Δένδιας: Να κάνουμε το βέλτιστο καθώς οι όροι του διεθνούς δικαίου δεν αποτελούν κανόνα λειτουργίας

Την αδήριτη ανάγκη άμεσης αναδιάρθρωσης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, την ώρα που, όπως σχολίασε με νόημα με αφορμή τις ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις, «οι όροι του διεθνούς δικαίου δεν αποτελούν τον κανόνα λειτουργίας των κρατών ως έννοια», τόνισε ο Νίκος Δένδιας, υπεραμυνόμενος των προωθούμενων αλλαγών με το νομοσχέδιο που αλλάζει τον χάρτη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Παραμονές της εισαγωγής του σχεδίου νόμου στην Ολομέλεια, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, επεσήμανε πως η παρούσα κατάσταση πρέπει να εξορθολογιστεί καθώς ενέχει στοιχεία «παραλόγου», αλλά και «κινδύνου» για τη χώρα.



«Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, ανεξαρτήτως ποιον θα δυσαρεστήσουμε, τι θα σημαίνει αυτό για το πολιτικό μέλλον του ομιλούντος και την παράταξη. Πιο σημαντικό είναι το συμφέρον της χώρας. Και δεν μιλάμε για οικονομικό συμφέρον, αλλά μιλάμε για την ίδια την ύπαρξη της χώρας. Τη στιγμή που οι όροι του διεθνούς δικαίου δεν αποτελούν τον κανόνα λειτουργίας των κρατών ως έννοια», επεσήμανε χαρακτηριστικά διερωτώμενος μάλιστα «είναι δυνατόν η πατρίδα μας να μην κάνει το βέλτιστο που μπορεί ώστε να φτάσουν οι Ένοπλες Δυνάμεις στο σημείο που πρέπει στον 21ο αιώνα;».



«Οι καιροί ου μενετοί, πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια σειρά πραγμάτων», σημείωσε ο Νίκος Δένδιας, επιμένοντας πως η κυβέρνηση δεν είναι πολιτικά «αυτοκτονική» ούτε «ανόητη», αλλά επέλεξε να νομοθετήσει για το καλό της χώρας, δυσαρεστώντας ενδεχομένως μια ομάδα η οποία έχει ερείσματα στο χώρο της κεντροδεξιάς παράταξης. Σε κάθε περίπτωση, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νομοθετικές βελτιώσεις σε επιμέρους διατάξεις που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις.



Η ποινή όταν ήταν έφεδρος



Σε άλλο σημείο πάντως, απαντώντας σε σχετικές επισημάνσεις βουλευτών της αντιπολίτευσης, ο Νίκος Δένδιας τόνισε, αναφερόμενος στους διοικητές, πως «όποιος δεν θέλει να είναι δυσάρεστος, δεν αναλαμβάνει καθήκοντα διοίκησης», αποκαλύπτοντας μάλιστα πως κι ο ίδιος, όταν υπηρετούσε ως έφεδρος, είχε «φάει μια “εικοσούρα”», όπως είπε χαρακτηριστικά, επειδή έκανε αναφορά κατά ανθυπολοχαγού για το ζήτημα της ελλιπούς θέρμανσης.



Μπακογιάννη: Μην περιμένεις κανέναν να σταθεί ανάμεσα σε σένα και σε εκείνον που σε απειλεί



Από την πλευρά της, η πρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας Ντόρα Μπακογιάννη - η οποία συνδέθηκε μέσω webex καθώς είχε ένα ατύχημα προ εβδομάδων - τόνισε, με φόντο τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις, πως το μήνυμα πλέον είναι καθαρό.

«Είτε είσαι στην Ταϊβάν, είτε στη Νότια Κορέα, είτε στην Ελλάδα και την Κύπρο, μην περιμένεις κανένας να σταθεί ανάμεσα σε εσένα και εκείνον που σε απειλεί», ανέφερε, ενώ μίλησε για μια «επικίνδυνη» γεωπολιτική και στρατιωτική «ανεμελιά» που υπήρχε στη χώρα μας λόγω αμερικανικής ομπρέλας, την οποία «ανακλούσαν» οι Ένοπλες Δυνάμεις και που πρέπει να αλλάξει, υπεραμυνόμενη των αλλαγών και του νέου βαθμολογίου με το νομοσχέδιο.



«Πυρά από την αντιπολίτευση»



Το νομοσχέδιο για το νέο χάρτη των Ενόπλων Δυνάμεων εισάγεται την Πέμπτη στην Ολομέλεια της Βουλής εν μέσω οξύτατων αντιδράσεων από σύσσωμη την αντιπολίτευση, ενώ οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα πυροδοτούν έτι περαιτέρω την ένταση.



«Οι κανόνες του διεθνούς δικαίου παραμερίζονται και αγνοούνται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αδύναμη, με τον Έλληνα πρωθυπουργό να επιλέγει με ανεμελιά τη σιωπή για το δίκαιο ενώ δεν έχουμε εγγυήσεις ασφαλείας απέναντι στην μόνιμη απειλή», ανέφερε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, ενώ ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης υποστήριξε πως η στάση της ελληνικής κυβέρνησης, «η οποία μεταθέτει την κρίση περί νομιμότητας σε δεύτερο χρόνο, συνιστά θεσμική οπισθοχώρηση και πολιτική επικινδυνότητα».

