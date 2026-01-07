Πολεμικό Ναυτικό: Υποβρύχια νέας γενιάς - Τρεις πανίσχυρες πλατφόρμες στο τραπέζι

Η αλλαγή «δόγματος» στο Πολεμικό Ναυτικό, που ξεκίνησε με τη δυνατότητα στρατηγικής κρούσης από τις φρεγάτες Belharra, αναμένεται να κορυφωθεί με το πρόγραμμα απόκτησης νέων υποβρυχίων, το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα της επόμενης 20ετίας.

Η συζήτηση βρίσκεται πλέον στη φάση της σταδιακής αξιολόγησης επιλογών, με χρονικό ορίζοντα μετά το 2030. Ανώτατες πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας επισημαίνουν ότι πρόκειται για πρόγραμμα μακράς πνοής, τονίζοντας πως «απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς πρόκειται για εξειδικευμένο οπλικό σύστημα», ενώ χαρακτηρίζουν την απόκτηση των νέων υποβρυχίων ως «θέμα ευρύτερης πολιτικής».

Την ίδια στιγμή, επιβεβαιώνεται –σε αυτή τη φάση– το ενδιαφέρον τριών μεγάλων διεθνών ομίλων: της γερμανικής ThyssenKrupp MarineSystems, της γαλλικής Naval Group και της σουηδικής Saab Kockums.

Δύο είναι οι βασικές προϋποθέσεις που θέτει η Αθήνα. Πρώτον, η απόκτηση στρατηγικής ισχύος μέσω πυραύλων μεγάλης εμβέλειας, ενσωματωμένων σε υποβρύχιο σχεδιασμένο να επιχειρεί σε περιβάλλοντα υψηλής απειλής, όπως το Αιγαίο —με ρηχά νερά, έντονο ακουστικό «θόρυβο», νησιωτικά συμπλέγματα και στενά περάσματα— αλλά και η Ανατολική Μεσόγειος, όπου η υποβρύχια μάχη ευνοεί αθόρυβες, ευέλικτες και ανθεκτικές πλατφόρμες. Δεύτερον, η ουσιαστική συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στο πρόγραμμα, στοιχείο που διατρέχει συνολικά τα εξοπλιστικά της «Ατζέντας 2030».

Type 212CD: Το «αθόρυβο όπλο» της γερμανικής σχολής

Το Type 212CD, μήκους 73 μέτρων και εκτοπίσματος 2.500 τόνων, αποτελεί τη νεότερη και πλέον φιλόδοξη εξέλιξη της γερμανικής σχολής συμβατικών υποβρυχίων. Σχεδιασμένο από την TKMS για τους στόλους Γερμανίας και Νορβηγίας, δίνει έμφαση στη χαμηλή ανιχνευσιμότητα, στη μακρά παραμονή σε κατάδυση και στη δικτυοκεντρική μάχη.

Ο οπλισμός του περιλαμβάνει βαριές τορπίλες, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα μελλοντικής ενσωμάτωσης στρατηγικών πυραύλων. Στα βασικά πλεονεκτήματα συγκαταλέγονται η ομοιογένεια, η εκπαίδευση και η υποστήριξη, με δεδομένη την πολυετή εμπειρία του Πολεμικού Ναυτικού από τα υποβρύχια Type 214.

Φωτ. tkmsgroup.com

Blacksword Barracuda: Το γαλλικό «μαύρο ξίφος»

Το συμβατικό Blacksword της Naval Group, έκδοση της οικογένειας Barracuda που έχει επιλεγεί από το Βασιλικό Ναυτικό της Ολλανδίας, έχει μήκος 82 μέτρα και εκτόπισμα 3.600 τόνους. Συνδυάζει αθόρυβη λειτουργία με υψηλή ευελιξία, στοιχείο κρίσιμο για επιχειρήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Φέρει τορπιλοσωλήνες 533 mm και πυραύλους Exocet SM39, ενώ η δυνατότητα ενσωμάτωσης πυραύλων MdCN του προσδίδει σαφή ικανότητα στρατηγικού πλήγματος σε μεγάλο βάθος. Παράλληλα, μπορεί να υποστηρίξει ειδικές επιχειρήσεις, με αποβίβαση ομάδων ειδικών δυνάμεων υπό πλήρη μυστικότητα.

Φωτ. Naval-group

Ιδιαίτερη σημασία για τα ελληνικά δεδομένα έχει και το πολιτικο-στρατηγικό πλαίσιο της ελληνογαλλικής συνεργασίας, το οποίο περιλαμβάνει τις φρεγάτες Belharra, τα μαχητικά Rafale και τη Συμφωνία Στρατηγικής Σχέσης στην Άμυνα και την Ασφάλεια του 2021. Οι συζητήσεις για την παράταση της Συμφωνίας βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο οι σχετικές υπογραφές να έχουν ολοκληρωθεί έως τον ερχόμενο Ιούνιο, ενώ το υπουργείο Εθνικής Άμυνας επιδιώκει την περαιτέρω αναβάθμιση της συνεργασίας.

Saab A26: Η καινοτόμα σουηδική πρόταση

Το A26 της Saab Kockums εκπροσωπεί τη νέα γενιά συμβατικών υποβρυχίων, με σχεδιασμό υψηλής stealth ικανότητας και έμφαση στην ευελιξία αποστολών. Με μήκος 66 μέτρα και εκτόπισμα 2.100 τόνους, μπορεί να παραμένει σε κατάδυση για περισσότερες από 18 ημέρες.

Φέρει βαριές τορπίλες και προβλέπεται η δυνατότητα ενσωμάτωσης πυραύλων κρουζ, ενώ ξεχωρίζει για το Multi-Mission Portal, που επιτρέπει την ανάπτυξη μη επανδρωμένων υποβρυχίων οχημάτων ή την υποστήριξη ειδικών δυνάμεων.