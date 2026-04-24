Μακρόν σε Μητσοτάκη: Αν η κυριαρχία σας απειλείται, κάντε ό,τι χρειάζεται, θα είμαστε εδώ για εσάς

Σαφές μήνυμα για το επίπεδο της ελληνογαλλικής αμυντικής συνεργασίας έστειλε από την Αθήνα ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν λέγοντας χαρακτηριστικά απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «θα είμαστε εδώ! Αν δείτε τι κάναμε το 2021 και τι κάναμε στην Κύπρο. Για εμάς αυτό είναι ο ορισμός της φιλίας και της συμμαχίας. «Ελλάς-Γαλλία συμμαχία». Αυτό είναι. Αν η κυριαρχία σας απειλείται, κάντε ό,τι χρειάζεται. Θα είμαστε εδώ για εσάς».

Στην Αθήνα έφτασε το απόγευμα της Παρασκευής (24/4) ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, σε μια επίσκεψη με ισχυρό συμβολισμό, καθώς θα επισφραγίσει το κορυφαίο επίπεδο των διμερών σχέσεων Ελλάδας-Γαλλίας με την υπογραφή νέας αμυντικής συμφωνίας.

Η διήμερη παραμονή του στη χώρα μας έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία, με το Παρίσι και την Αθήνα να επιδιώκουν την περαιτέρω εμβάθυνση της αμυντικής και ενεργειακής τους συνεργασίας.

Από τον εμβληματικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συνδιαλέχθηκαν με τον Αλέξη Παπαχελά για το μέλλον της Γηραιάς Ηπείρου. Σε μια περίοδο «παγκόσμιας αταξίας», όπως τη χαρακτήρισαν, οι δύο ηγέτες εξέπεμψαν το μήνυμα ότι θέλουν να διαφυλάξουν τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης που όπως είπαν δεν είναι πλέον επιλογή, αλλά υπαρξιακή ανάγκη.

Η αμυντική θωράκιση και το μήνυμα στην Τουρκία

Κεντρικό σημείο της συζήτησης ήταν η αμυντική συνεργασία, με αφορμή την αυριανή ανανέωση της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας. Ο Εμανουέλ Μακρόν υπήρξε κατηγορηματικός ότι η Γαλλία «θα είμαστε εδώ σε περίπτωση πολεμικής απειλής από την Τουρκία», υπενθυμίζοντας τη συνδρομή της Γαλλίας στην αναχαίτιση των ιρανικών drones που απείλησαν την ακεραιότητα της Κύπρου πριν λίγες εβδομάδες. Μάλιστα, ο Γάλλος Πρόεδρος ανακοίνωσε πως μέρος της παραγωγής των οπλικών συστημάτων που αγοράζει η Ελλάδ θα μεταφερθεί μελλονταιικ΄΄α σε ελληνικό έδαφος.

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στο ΝΑΤΟ για την ασφάλειά της, τονίζοντας ότι η αμυντική αυτονομία αποτελεί τη μεγάλη ευκαιρία για την αναβάθμιση της ΕΕ.

Η οικονομική αντεπίθεση και το «καμπανάκι» για την Κίνα

Στο πεδίο της οικονομίας, ο Εμάνουελ Μακρόν παραδέχθηκε ότι η Ευρώπη άργησε να εντοπίσει το πρόβλημα του κινεζικού ανταγωνισμού, κάνοντας λόγο για «πλημμυρίδα παραγωγής» ειδικά στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που πλήττει την ευρωπαϊκή οικονομία και αυξάνει την ανεργία στη βιομηχανία. Ζήτησε θεμιτό ανταγωνισμό και απλούστευση των κανόνων για να ενισχυθεί η καινοτομία, ενώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός, επικαλούμενος την έκθεση Ντράγκι, ζήτησε τη μετάβαση από τα λόγια στις πράξεις με τη χρήση ευρωπαϊκών πόρων για την επίτευξη των κοινών στόχων.

Όσον αφορά τις ΗΠΑ ο Εμανουέλ Μακρόν αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον εδώ και 15 χρόνια προσανατολίζεται πρωτίστως στα δικά της συμφέροντα, γεγονός που καθιστά την ευρωπαϊκή ανεξαρτησία μονόδρομο, χωρίς ωστόσο να αποκλείει επωφελείς συνεργασίες.

Πυρηνική ενέργεια και ασφάλεια στο διαδίκτυο

Μια ενδιαφέρουσα πτυχή της συζήτησης αφορούσε την ενέργεια, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τάσσεται υπέρ των επενδύσεων στην πυρηνική ενέργεια ως λύση για την ενεργειακή κρίση. Παράλληλα, και οι δύο ηγέτες εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Ο Έλληνας πρωθυπουργός πρότεινε τη χρήση έξυπνων εργαλείων για τον έλεγχο της ανωνυμίας και την επιβολή φόρων στους τεχνολογικούς κολοσσούς, ενώ ο Εμάνουελ Μακρόν ζήτησε αυστηρότερη νομοθεσία για την προστασία των εφήβων από τους ψηφιακούς κινδύνους.

«Τα επόμενα χρόνια θα είναι υπαρξιακής σημασίας», κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον Εμανουέλ Μακρόν να συμπληρώνει πως αυτή είναι η στιγμή για να γίνει η Ευρώπη μια πραγματική παγκόσμια δύναμη που θα κερδίζει τον σεβασμό των εταίρων και των αντιπάλων της.

Η υποδοχή στο «Ελ.Βενιζέλος» και το δείπνο στο Προεδρικό

Νωρίτερα, τον Γάλλο Πρόεδρο υποδέχθηκε ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Μετά την εκδήλωση στην Ρωμαϊκή Αγορά ο Εμάνουελ Μακρόν και ο Έλληνας πρωθυπουργός μετέβησαν στο Προεδρικό Μέγαρο για το δείπνο που θα παρέθετε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Αύριο το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμάνουελ Μακρόν θα επισκεφθούν τη γαλλικής κατασκευής φρεγάτα «Κίμων» που έφτασε στο λιμάνι του Πειραιά, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Γάλλου προέδρου για την υπογραφή της ανανέωσης της ελληνογαλλικής στρατηγικής συμφωνίας, η οποία επεκτείνεται για ακόμη πέντε χρόνια.