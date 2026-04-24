Βίντεο: Η Μπριζίτ Μακρόν βγήκε για περπάτημα στο Σύνταγμα αμέσως μόλις έφθασε στην Αθήνα

Λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα της Παρασκευής 24 Απριλίου, έφτασε στη χώρα μας η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποιεί με τον σύζυγό της, Εμανουέλ Μακρόν.

Η Μπριζίτ Μακρόν περπατά στην πλατεία Συντάγματος στο πλαίσιο επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Αθήνα.



H Μπριζίτ Μακρόν λίγη ώρα αργότερα βγήκε από το ξενοδοχείο ντυμένη casual και περπάτησε στην Πλατεία Συντάγματος.

Το απόγευμα της Παρασκευής 24 Απριλίου, έφτασε στη χώρα μας η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, στο πλαίσιο επίσκεψης που πραγματοποιεί με τον σύζυγό της, Εμανουέλ Μακρόν.



Το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας θα παρευρεθεί στο επίσημο δείπνο αργότερα το βράδυ. Η κα Μακρόν έφτασε μόνη της στη χώρα μας από το Παρίσι και κατευθύνθηκε στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία» όπου και θα διαμείνει για το επόμενο διήμερο.

Η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας βγαίνει από το ξενοδοχείο όπου διαμένει και περπατά στην πλατεία Συντάγματος.



Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του προέδρου Μακρόν αναμένεται μεταξύ άλλων, να συμφωνηθεί η ανανέωση της Ελληνο-Γαλλικής Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια.