Βίντεο: Η Μπριζίτ Μακρόν βγήκε για περπάτημα στο Σύνταγμα αμέσως μόλις έφθασε στην Αθήνα
Η Μπριζίτ Μακρόν βγήκε αμέσως από το ξενοδοχείο προκειμένου να περπατήσει στην Πλατεία Συντάγματος.
Λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα της Παρασκευής 24 Απριλίου, έφτασε στη χώρα μας η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποιεί με τον σύζυγό της, Εμανουέλ Μακρόν.
H Μπριζίτ Μακρόν λίγη ώρα αργότερα βγήκε από το ξενοδοχείο ντυμένη casual και περπάτησε στην Πλατεία Συντάγματος.
Το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας θα παρευρεθεί στο επίσημο δείπνο αργότερα το βράδυ. Η κα Μακρόν έφτασε μόνη της στη χώρα μας από το Παρίσι και κατευθύνθηκε στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία» όπου και θα διαμείνει για το επόμενο διήμερο.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του προέδρου Μακρόν αναμένεται μεταξύ άλλων, να συμφωνηθεί η ανανέωση της Ελληνο-Γαλλικής Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια.