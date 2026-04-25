Η Μπριζίτ Μακρόν επισκέφθηκε την Μαρέβα Μητσοτάκη μετά το εξιτήριο - Εικόνες του FLASH

Στο πλευρό της Μαρέβας Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη βρέθηκε η σύζυγος του Γάλλου προέδρου, Μπριζίτ Μακρόν, λίγες ώρες μετά το εξιτήριο της συζύγου του πρωθυπουργού από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Η Μπριζίτ Μακρόν επισκέφθηκε λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι του Σαββάτου (25/4) το σπίτι του Έλληνα πρωθυπουργού στο Κολωνάκι, όπου και παρέμεινε για λίγο περισσότερο από μια ώρα.

Ο χώρος αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του FLASH:

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, η Μπριζίτ Μακρόν εξέφρασε την επιθυμία, μετά την επίσκεψη στο σπίτι του πρωθυπουργού, να πραγματοποιήσει μια βόλτα με τα πόδια στους δρόμους του Κολωνακίου.

Πάντως, λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, επιβιβάστηκε στο πολυτελές όχημα που έχει διατεθεί για τις ανάγκες των μετακινήσεών της στην Αθήνα, και η πομπή των οχημάτων συνοδείας αναχώρησε προς το κέντρο της Αθήνας.

Η Μπριζίτ Μακρόν αναχωρεί - κάτω από ισχυρά μέτρα ασφαλείας - από την οικία Μητσοτάκη όπου είχε συνάντηση με την σύζυγο του πρωθυπουργού

Νωρίτερα, η πρώτη κυρία της Γαλλίας αποχώρισε από το ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετάννια» που διαμένει, ενώ την ώρα που έμπαινε στο αυτοκίνητο χαιρέτισε χαμογελώντας δημοσιογράφους και φωτογράφους που βρίσκονταν στο σημείο.

Να σημειωθεί ότι η συνοδεία της συζύγου του Εμανουέλ Μακρόν κρατούσε μια τσάντα που έφερε πάνω το όνομα της Μαρέβας Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, η οποία πιθανώς περιέχει δώρα για την ίδια.