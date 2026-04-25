Μακρόν από το Ελληνογαλλικό Φόρουμ: «Μοντέλο οικονομικής προόδου και ανάπτυξης η Ελλάδα»

H επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα ολοκληρώνεται με την παρουσία του ιδίου και του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ελληνογαλλικό Οικονομικό Φόρουμ που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Στο χαιρετισμό του ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως «πίσω από τα κείμενα και τις στρατηγικές συμφωνίες υπάρχουν σχέσεις εκτίμησης και αγάπης μεταξύ των λαών μας, όπως είπατε χθες ότι η Γαλλία αγαπάει την Ελλάδα με τον ίδιο τρόπο σας διαβεβαιώνω ότι η Ελλάδα αγαπάει την Ελλάδα».

Όπως είπε ο πρωθυπουργός, η Ευρώπη υστερεί ακόμη και σήμερα απέναντι στις ΗΠΑ και της Κίνας σε τομείς όπως η ενέργεια και οι υποδομές. «Απαιτείται μείωση της γραφειοκρατίας, ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και προώθηση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας» είπε ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνοντας την πρωτοποριακή θέση που έχει η Ελλάδα στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Οι συζητήσεις που προηγήθηκαν του Ελληνογαλλικού Οικονομικού Φόρουμ χαρακτηρίστηκαν από ουσιαστικό και παραγωγικό περιεχόμενο, δημιουργώντας το κατάλληλο υπόβαθρο για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και την ανάπτυξη νέων συνεργασιών. Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός στον χαιρετισμό του, οι επαφές αυτές ανοίγουν τον δρόμο για νέες επενδύσεις και συμπράξεις, εγκαινιάζοντας ένα ακόμη πιο φιλόδοξο κεφάλαιο στην ελληνογαλλική συνεργασία σε πολλούς τομείς.



Ξεχωριστή θέση στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε η στρατηγική εταιρική σχέση που υπεγράφη το 2021 στο Παρίσι, την οποία χαρακτήρισε συμφωνία-ορόσημο, επισημαίνοντας ότι οι δύο χώρες βρίσκονται σήμερα πιο κοντά από ποτέ σε πολιτικό, οικονομικό, στρατηγικό και πολιτισμικό επίπεδο. Όπως σημείωσε, το μοντέλο αυτό συνεργασίας αποτελεί ένα από τα πιο προωθημένα σχήματα σχέσεων της Ελλάδας με κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η Γαλλία ήταν πάντα στο πλευρό σας στην ευρωζώνη και εσείς αναγκαστήκατε να κάνετε μεγάλες μεταρρυθμίσεις, πραγματικά η Ελλάδα είναι ένα υπόδειγμα και ένα μοντέλο ανάπτυξης και προόδου και αυτό το λέω στους επενδυτές που δεν είναι εδώ και η πρόσφατη εκλογή του κ. Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup έρχεται να επιβεβαιώσει αυτή την εμπιστοσύνη» σημείωσε από την πλευρά του ο Γάλλος Πρόεδρος.

Νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου οι δυο ηγέτες υπέγραψαν την ανανέωση της στρατηγικής αμυντικής συμφωνίας ανάμεσα σε Ελλάδα και Γαλλία εκπέμποντας το κοινό μήνυμα ότι η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής είναι αδιαπραγμάτευτη.

Συνολικά οι δυο χώρες υπέγραψαν εννέα συμφωνίες για ανάπτυξη και συνεργασία μεταξύ των οποίων και αυτή της πυρηνικής τεχνολογίας.

