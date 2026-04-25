Ελλάδα - Γαλλία: Συνεργασία και στην πυρηνική τεχνολογία - Οι 9 συμφωνίες του Μεγάρου Μαξίμου

Εννέα συμφωνίες υπέγραψαν συνολικά Ελλάδα και Γαλλία στο Μέγαρο Μαξίμου σήμερα Σάββατο (25/4) παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Ξεχωρίζει η συμφωνία για τη συνολική στρατηγική εταιρική σχέση, η οποία προβλέπει στενότερη συνεργασία των δύο χωρών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις επιμέρους συμφωνίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα συνεργασίας, με σημαντικότερη αυτή στην πυρηνική τεχνολογία, αλλά και την εκπαίδευση και τις οικονομικές σχέσεις.

Αναλυτικά οι 9 συμφωνίες που υπογράφθηκαν: