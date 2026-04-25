Συνάντηση Δένδια με τη Γαλλίδα ομόλογό του στη φρεγάτα «Κίμων»

Με την υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Catherine Vautrin, συναντήθηκε σήμερα, Σάββατο 25 Απριλίου ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, πάνω στη φρεγάτα Belharra «Κίμων», στο πλαίσιο της επίσκεψης του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν, στην Ελλάδα.

Κατά τη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν επίσης ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ και αντιπροσωπείες των δύο πλευρών, συζητήθηκε η περαιτέρω εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας, καθώς και οι εξελίξεις ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Νωρίτερα, ο Νίκος Δένδιας και η κ. Vautrin συνόδευσαν τον Πρωθυπουργό και τον Γάλλο Πρόεδρο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στη Φρεγάτα ΚΙΜΩΝ.

Υπεγράφη η ανανέωση της συμφωνίας για τη «Στρατηγική Εταιρική Σχέση» Ελλάδας-Γαλλίας

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Δένδιας μετέβη στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Emmanuel Macron, υπέγραψε μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, την Υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Catherine Vautrin, και τον Υπουργό παρά τω Υπουργώ Ευρώπης και Εξωτερικών, αρμόδιο για θέματα Ευρώπης, της Γαλλικής Δημοκρατίας Benjamin Haddad, την Ανανέωση της Συμφωνίας για τη Στρατηγική Εταιρική Σχέση για τη Συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας.

Ο κ. Δένδιας παρέστη ακόμα στην υπογραφή της Διακήρυξης Πρόθεσης Συνεργασίας στην Έρευνα και Ανάπτυξη στον τομέα της Άμυνας και της Καινοτομίας των Αμυντικών και Στρατιωτικών Τεχνολογιών και Συστημάτων, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) Δρα Παντελή Τζωρτζάκη και τον αναπληρωτή Διευθυντή του Οργανισμού Καινοτομίας στην Έρευνα Γενικού Μηχανικού Εξοπλισμών Nicolas Cordier-Lallouet.

Παρέστη επίσης στην υπογραφή της Συμφωνίας Πλαίσιο για την Εν Συνεχεία υποστήριξη των πυραύλων MICA IR/RF και της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης του 2026 μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Εταιρείας MBDA France, από τον Γενικό Διευθυντή Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Υποστράτηγο Ιωάννη Μπούρα και τον Πρόεδρο - Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας MBDA France Eric Béranger.