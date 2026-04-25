LIVE:Οι δηλώσεις Μητσοτάκη και Μακρόν - Εννέα συμφωνίες, συνεργασία σε άμυνα και πυρηνική τεχνολογία

Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν σφραγίζουν την ανανέωση της στρατηγικής αμυντικής συνεργασίας του 2021 ανάμεσα στις δυο χώρες δίνοντας μια μακρόπνοη προοπτική στις σχέσεις των δυο χωρών.

Οι δηλώσεις Μητσοτάκη

«Διαχρονικό Ευρωπαίο σύμμαχο και φίλο της Ελλάδας» χαρακτήρισε τον Γάλλο Πρόεδρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινώντας τις δηλώσεις μετά από την υπογραφή των συμφωνιών.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην επίσκεψη στον «Κίμωνα» επισημαίνοντας την απόφαση της Ελλάδας να αποκτήσει και την 4η Belharra, τον «Θεμιστοκλή», έως το 2028 σημειώνοντας για την ελληνογαλλική συμπόρευση στην Κύπρο πως «η αλληλεγγύη αποδεικνύεται με έργα και όχι με λόγια».

Ειδικά για τις δεσμεύσεις αμοιβαίας συνδρομής, ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε εκ νέου τον Εμανουέλ Μακρόν για την ξεκάθαρη δέσμευσή του ότι η Γαλλία θα είναι παρούσα για την Ελλάδα όποτε και αν αυτό απαιτηθεί.





Οι 9 συμφωνίες

Οι δυο χώρες, εκτός από το αμυντικό κομμάτι το οποίο υπέγραψαν οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας των δυο χωρών, προχωρούν σε ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, του μεταναστευτικού και της πολιτικής προστασίας.

⁠Ενισχυμένη Συνολική Στρατηγική Εταιρική Σχέση



⁠Συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας για την ανανέωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας



⁠Οδικός Χάρτης για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Ευρώπης και Εξωτερικών της Γαλλικής Δημοκρατίας



⁠Κοινή Δήλωση Προθέσεων μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας της Γαλλικής Δημοκρατίας για την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης



Σχέδιο Δράσης για την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας 2026-2030



⁠Κοινή Δήλωση Προθέσεων για την εγκαθίδρυση συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής τεχνολογίας μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανικής, Ενεργειακής και Ψηφιακής Κυριαρχίας της Γαλλικής Δημοκρατίας



⁠Σύμβαση για την Ίδρυση Διακυβερνητικού Οργανισμού για την Ανάπτυξη και Εκμετάλλευση Ψηφιακών Ωκεάνιων Συστημάτων και Υπηρεσιών Πληροφορικής



⁠Διακήρυξη Πρόθεσης Συνεργασίας στην Έρευνα και Ανάπτυξη στον τομέα Άμυνας και στην Καινοτομία των Αμυντικών και Στρατιωτικών Τεχνολογιών και Συστημάτων



⁠Συμφωνία Πλαίσιο για την Εν συνεχεία Υποστήριξη των πυραύλων MICA IR/RF και 1η Εκτελεστική Σύμβαση του 2026 μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της εταιρείας MBDA France

Ο διάλογος μπροστά στις κάμερες

«Με τα σχόλια σας χθες και την ομιλία σας στο Προεδρικό Μέγαρο αγγίξατε τις καρδιές όλων των Ελλήνων» είπε στον Γάλλο Πρόεδρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες.

«Χτίζουμε μια στρατηγική εταιρική σχέση, οι δεσμεύσεις που ανέλαβα είναι πραγματικές και τις επαναλαμβάνω και σήμερα», σημείωσε από την πλευρά του ο Εμανουέλ Μακρόν.

Νωρίτερα οι δυο άνδρες επιθεώρησαν τη φρεγάτα «Κίμων» με τον Γάλλο Πρόεδρο να ενημερώνεται από τον αρχηγό του ΓΕΝ και τον πλοίαρχο Ιωάννη Κιζάνη για την πρόσφατη επιχείρηση του πλοίου στην Κύπρο.

