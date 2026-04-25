Ο διάλογος Μητσοτάκη - Μακρόν: «Αγγίξατε τις καρδιές των Ελλήνων» - «Πραγματικές οι δεσμεύσεις μου»

Στο Μέγαρο Μαξίμου, Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν θα υπογράψουν την Ενισχυμένη Συνολική Στρατηγική Εταιρική Σχέση μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας, που, σηματοδοτεί τη σύμπλευση και συνεργασία των δύο χωρών όχι μόνο στην άμυνα, αλλά και στην οικονομία, την πολιτική προστασία, το Μεταναστευτικό, την τεχνολογία, το περιβάλλον, την παιδεία και τον πολιτισμό, καθώς και τη συνεργασία στο πλαίσιο της Ε.Ε και διεθνών οργανισμών.

«Με τα σχόλια σας χθες και την ομιλία σας στο Προεδρικό Μέγαρο αγγίξατε τις καρδιές όλων των Ελλήνων» είπε στον Γάλλο Πρόεδρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες.

«Χτίζουμε μια στρατηγική εταιρική σχέση, οι δεσμεύσεις που ανέλαβα είναι πραγματικές και τις επαναλαμβάνω και σήμερα», σημείωσε από την πλευρά του ο Εμανουέλ Μακρόν.

Η ανανέωση, που θα υπογραφεί από τους Υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας των δύο χωρών θα ισχύει για πέντε χρόνια, ενώ υπάρχει η πολύ σημαντική πρόβλεψη να ανανεώνεται αυτόματα ανά 5ετία, εκτός αν κάποιο από τα δύο μέρη την καταγγείλει.

Νωρίτερα, Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν επισκέφθηκαν και επιθεώρησαν τη φρεγάτα «Κίμων» και ενημερώθηκαν από τον αρχηγό του ΓΕΝ και τον πλοίαρχο Ιωάννη Κιζάνη για τις επιχειρησιακές δυνατότητες του πλοίου και την πρόσφατη επιχείρησή του στην Κύπρο.

