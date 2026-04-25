LIVE - Στη φρεγάτα «Κίμων» Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν

Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν επισκέπτονται αυτή την ώρα τη φρεγάτα «Κίμων» λίγο πριν από τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου όπου θα επισφραγίσουν την αναβάθμιση των ελληνογαλλικών σχέσεων με την ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας μεταξύ των δυο χωρών.

Τον Εμανουέλ Μακρόν υποδέχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενώ στην επίσκεψη είναι παρόντες οι υπουργοί Άμυνας των δυο χωρών καθώς και η στρατιωτική ηγεσία. Την ώρα της άφιξης του Γάλλου Προέδρου δυο μαχητικά Rafale πέταξαν πάνω από τον «Κίμωνα».

Σημειώνεται πως η Αθήνα έχει ήδη «κλειδώσει» την απόκτηση της τέταρτης ελληνικής φρεγάτας Belharra «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ».

Ο Γάλλος Πρόεδρος έστειλε χθες ένα σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση στη διάρκεια της συζήτησης που είχε με τον Πρωθυπουργό στον αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής αγοράς εκφράζοντας ταυτόχρονα τις κοινές θέσεις των δυο ηγετών για την πορεία της Ευρώπης εν μέσω της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμάνουελ Μακρόν θα υπογράψουν την Ενισχυμένη Συνολική Στρατηγική Εταιρική Σχέση μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας, που, σηματοδοτεί τη σύμπλευση και συνεργασία των δύο χωρών όχι μόνο στην άμυνα, αλλά και στην οικονομία, την πολιτική προστασία, το Μεταναστευτικό, την τεχνολογία, το περιβάλλον, την παιδεία και τον πολιτισμό, καθώς και τη συνεργασία στο πλαίσιο της Ε.Ε και διεθνών οργανισμών.