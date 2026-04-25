«Είμαστε εδώ»: Ποιες συμφωνίες υπογράφουν σήμερα Μητσοτάκης και Μακρόν -Καθαρά μηνύματα στην Άγκυρα

Διπλό, όσο και βαρύ αποτύπωμα έχει η από το 2021 στρατηγική σύμπλευση Ελλάδος και Γαλλίας, όπως κατέδειξαν οι χθεσινές τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Εμάνουελ Μακρόν από τη Ρωμαική Αγορά στην Αθήνα.

Αφενός Αθήνα και Παρίσι εμβαθύνουν την αμυντικής τους συνεργασία αλλάζοντας ουσιαστικά τις στρατηγικές ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο, αφέτερου εν μέσω πρωτοφανούς διεθνούς αταξίας ο Ελληνογαλλικός άξονας αποτελεί καταλύτη για την όσο το δυνατόν ταχύτερη διασφάλιση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καθαρά μηνύματα στην Άγκυρα - Μακρόπνοη η αμυντική συμφωνία

Το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου Μητσοτάκης και Μακρόν θα ανανεώσουν τη διμερή συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην ασφάλεια και την άμυνα, που είχε συναφθεί το 2021. Σύμφωνα με τη χορογραφία η ανανέωση, που θα υπογραφεί από τους Υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας των δύο χωρών θα ισχύει για πέντε χρόνια, ενώ υπάρχει η πολύ σημαντική πρόβλεψη να ανανεώνεται αυτόματα ανά 5ετία, εκτός αν κάποιο από τα δύο μέρη την καταγγείλει. Εξάλλου, πλήρως δηλωτική της δέσμευσης των Παρισίων προς την Αθήνα ήταν και το χθεσινό μήνυμα του Γάλλου προέδρου προς την Αθήνα: «Αν η κυριαρχία σας απειλείται, κάντε ό,τι χρειάζεται, θα είμαστε εδώ για εσάς. Αν δείτε τι κάναμε το 2021 και τι κάναμε στην Κύπρο. Για εμάς αυτό είναι ο ορισμός της φιλίας και της συμμαχίας. «Ελλάς-Γαλλία συμμαχία». Αυτό είναι. Αν η κυριαρχία σας απειλείται, κάντε ό,τι χρειάζεται. Θα είμαστε εδώ για εσάς».

Επιπλέον, οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν με ιδιαίτερη έμφαση την ανάγκη να ανοίξει το βηματισμό της η Ευρώπη προκειμένου να προβιβαστεί σε υπολογίσιμη δύναμη πρώτου μεγέθους σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Έλληνας πρωθυπουργός επεσήμανε την την υπαρξιακή σημασία των επόμενων ετών για την ΕΕ και την ανάγκη κινητοποίησης ευρωπαϊκών χρημάτων για την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων. Για την Αθήνα, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης η πρόκληση είναι ευκαιρία για την Ευρώπη να αυξήσει την ταχύτητα στη στρατηγική αυτονομία και την άμυνα, με έμφαση στην ανάγκη για περισσότερες και πιο έξυπνες επενδύσεις στην άμυνα.

«Είμαι σίγουρος πως οι κ. Μακρόν και Μερτς θα ξεπεράσουν τις διαφορές τους, καθώς η Ευρώπη χρειάζεται ένα μαχητικό αεροσκάφος 6ης γενιάς. Από την πλευρά του ο Εμάνουελ Μακρόν έκρουσε καμπανάκι αφύπνισης για την Ευρώπη λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «είναι μία μοναδική στιγμή, που ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ρώσος πρόεδρος και ο Κινέζος πρόεδρος είναι απέναντι στους Ευρωπαίους. Να ξυπνήσουμε».

Όπως το θέτει υψηλόβαθμος κυβερνητικός παράγοντας η έλευση του Γάλλου προέδρου στη χώρα μας επισφραγίζει την ανανέωση της πολυεπίπεδης ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας, όχι μόνο στην άμυνα και και την ασφάλεια, αλλά και σε άλλους τομείς, όπως η οικονομία και η ανάπτυξη.

Σε λίγες ώρες, εξάλλου, Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμάνουελ Μακρόν θα υπογράψουν την Ενισχυμένη Συνολική Στρατηγική Εταιρική Σχέση μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας, που, όπως λέγεται, σηματοδοτεί τη σύμπλευση και συνεργασία των δύο χωρών όχι μόνο στην άμυνα, αλλά και στην οικονομία, την πολιτική προστασία, το Μεταναστευτικό, την τεχνολογία, το περιβάλλον, την παιδεία και τον πολιτισμό, καθώς και τη συνεργασία στο πλαίσιο της Ε.Ε και διεθνών οργανισμών.

Ο Γάλλος Πρόεδρος επισκέπτεται σήμερα μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τη φρεγάτα «Κίμων» ενώ αργότερα θα γίνει η συνάντηση και οι κοινές δηλώσεις στο Μέγαρο Μαξίμου. Το απόγευμα, Εμανουέλ Μακρόν και Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνουν χαιρετισμό στο Ελληνογαλλικό Επιχειρηματικό Φόρουμ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.