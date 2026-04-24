Μακρόν από το Προεδρικό στα ελληνικά: Το «Ελλάς-Γαλλία-Συμμαχία» είναι σήμερα πιο επίκαιρο από ποτέ

Δείπνο προς τιμή του Πρόεδρου της Γαλλίας Εμάνουελ Μακρόν παρέθεσε το βράδυ της Παρασκευής (24/4) ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και περίπου 100 προσκεκλημένων από την πολιτική και επιχειρηματική ζωή της χώρας.

Ο Γάλλος Πρόεδρος έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο συνοδευόμενος από τη σύζυγός του Μπριζίτ. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας μζί με τη σύζυγό του ανέμεναν το γαλλικό προεδρικό ζεύγος στο πρόστυλο και αμέσως μετά την προβλεπόμενη φωτογραφία ο Κωνσταντίνος Τασούλας και ο Εμανουέλ Μακρόν κατευθύνθηκαν στο προεδρικό γραφείο για ένα σύντομο τετ-α-τετ, πριν το δείπνο.

Ο Εμανουέλ Μακρόν για να επισφραγίζει το εξαιρετικό κλίμα των σχέσεων Ελλάδας και Γαλλίας, καθώς και η βούληση για ενίσχυση της συνεργασίας τους επιστράτευσε την γλώσσα και μιλώντας στα ελληνικά είπε ότι το παλιό σύνθημα «Ελλάς-Γαλλία-Συμμαχία» είναι πιο επίκαιρο από ποτέ.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας τόνισε ότι η παρουσία του Προέδρου Μακρόν στην Αθήνα σήμερα και αύριο επισφραγίζει τους ιστορικούς δεσμούς των χωρών μας και τη μακρά σχέση φιλίας και συνεργασίας και ταυτόχρονα σηματοδοτεί την επέκταση και την διεύρυνση αυτών των σχέσεων προς όφελος όχι μόνο των δύο λαών μας, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης.

Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκαν και οι δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος, αφού ευχαρίστησε για την θερμή υποδοχή αναφέρθηκε, στις ιστορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και στα περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης τους.

Τα μηνύματα Τασούλα προς την Τουρκία για τον αναθεωρητισμό

Υπενθύμισε, επίσης, ότι «Τον Φεβρουάριο συμπληρώθηκαν 4 έτη πολέμου στην ήπειρό μας» και σημείωσε ότι «Η Ελλάδα επέδειξε από την πρώτη στιγμή και χωρίς κανέναν δισταγμό έμπρακτη αλληλεγγύη στην Ουκρανία, τηρώντας στάση αρχών».

Όπως είπε «Απέναντι στον παρωχημένο αναθεωρητισμό και την ωμή βία της ισχύος, η Ελλάδα προτάσσει παντού και πάντα την προσήλωση στις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, όπως η απαγόρευση χρήσης ή απειλής χρήσης βίας, ο σεβασμός στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών και η ειρηνική επίλυση των διεθνών διαφορών».

Μάλιστα, παρατήρησε, ότι «Δεν θα μπορούσε να πράξει διαφορετικά, καθώς φέτος συμπληρώνονται 52 έτη από την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, η οποία άνοιξε μια χαίνουσα πληγή στο σώμα της Ευρώπης. Δεν ξεχνούμε ποτέ ότι το Κυπριακό είναι ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής, από την οποία δεν πρόκειται να παραχθούν έννομα αποτελέσματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για τη διαχρονικά υποστηρικτική στάση της Γαλλίας προς την Κυπριακή Δημοκρατία και τις προσπάθειες για την εξεύρεση μίας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης, βάσει των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και του ευρωπαϊκού κεκτημένου».

Μιλώντας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, υποστήριξε ότι «Ενόσω ο πόλεμος εξακολουθεί να μαίνεται στην Ευρώπη, ένα ακόμα πολλαπλό μέτωπο έχει ανοίξει, από το 2023, στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, θέτοντας σε κίνδυνο όχι μόνο την περιφερειακή σταθερότητα, αλλά και την ενεργειακή και οικονομική ασφάλεια της Ευρώπης. Στη χαοτική σημερινή συγκυρία, θα ήθελα να εκπέμψω μήνυμα αυτοσυγκράτησης, σύνεσης, καθώς και συμπαράστασης στα χιλιάδες αθώα θύματα του πολέμου, μεταξύ των οποίων είναι και οι Χριστιανοί της Μέσης Ανατολής. Είναι σαφές ότι η λύση στα χρόνια προβλήματα της περιοχής δεν μπορεί παρά να προέλθει μέσα από τον διάλογο και τη διπλωματία».

Αναφερόμενος στις αυξανόμενες προκλήσεις, που καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστήριξε ότι «Σε αυτό το περιβάλλον αλλεπάλληλων κρίσεων, η Ευρώπη βιώνει πρωτόγνωρες προκλήσεις που δοκιμάζουν τη συνοχή της ως ένωσης κρατών, αλλά και την ανθεκτικότητα των ίδιων των κοινωνιών μας: το μεταναστευτικό, η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος, η ενεργειακή επισφάλεια, η οικονομική αστάθεια, η άνοδος των άκρων, οι υβριδικές απειλές και η κλιματική κρίση συνιστούν συνθήκες που ενδεχομένως να ενταθούν τα προσεχή χρόνια».

Στο πλαίσιο αυτό, εκτίμησε ότι «Κανένα ευρωπαϊκό κράτος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει από μόνο του τις απειλές, ούτε και να αδράξει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Η Ευρώπη, λοιπόν, οφείλει να κινηθεί ταχέως, με συντονισμένα βήματα, τόσο προς τη στρατηγική της αυτονομία, όσο και προς τη διεύρυνσή της, προκειμένου να διαδραματίσει τον ιστορικό της ρόλο, ως φάρος δημοκρατίας, ειρήνης και ευημερίας».

Κλείνοντας, επισήμανε ότι «Κατά τα προηγούμενα χρόνια, δεκαετίες, αιώνες, η πορεία μας διασταυρώθηκε ξανά και ξανά. Σήμερα, χαράσσουμε συντεταγμένα τη σύμπλευσή μας, στη βάση κοινών αξιών, συμφερόντων και οράματος» και συμπλήρωσε ότι «Ελλάδα και Γαλλία μοιράζονται κοινές αντιλήψεις για τη διμερή τους σχέση, για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αλλά και για την πορεία, που η διεθνής κοινότητα οφείλει να ακολουθήσει στο μέλλον. Και αυτό μας γεμίζει αισιοδοξία και αποφασιστικότητα για τις ειρηνικές μάχες που καλούμαστε να δώσουμε μαζί».

Μακρόν: Το σύνθημα «Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία»

Με το σύνθημα «Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία», που αναφωνούσαν οι Έλληνες όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, μετά από μια δεκαετία εξορίας στο Παρίσι, επέστρεψε με το γαλλικό προεδρικό αεροσκάφος, ξεκίνησε την αντιφώνησή του, ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, υπογραμμίζοντας ότι «Σήμερα, είναι πιο επίκαιρο από ποτέ».

Απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, επισήμανε ότι «Η πρόσκλησή σας απόψε με τιμά. Εντάσσεται στη μακρά ιστορία επισκέψεων, που έχουν σημαδέψει τη φιλία μεταξύ των δύο χωρών, όπως αυτή του στρατηγού Ντε Γκωλ το 1963, ή εκείνη του Βαλερί Ζισκάρ Ντ' Εσταίν το 1975, που υπήρξε ο πρώτος αρχηγός Κράτους που έγινε δεκτός από τον Πρωθυπουργό Καραμανλή, μετά την επιστροφή της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Διότι η Γαλλία, εξ αρχής, αποτελεί τον κύριο υπερασπιστή της ευρωπαϊκής πορείας της Ελλάδας».

Όπως ανέφερε «Όλοι οι Γάλλοι Πρόεδροι, και πιστεύω όλοι οι Γάλλοι πολίτες, ενστερνίζονται την ιδέα ότι «η Ευρώπη, χωρίς την Ελλάδα, δεν θα ήταν η Ευρώπη». Αρχικά, αυτό φάνηκε από την επιθυμία να εδραιωθεί εκ νέου η δημοκρατία στη χώρα που αποτέλεσε το λίκνο της. Στη συνέχεια, εκφράστηκε από ένα αταλάντευτο συναίσθημα αλληλεγγύης, απότοκο της ιστορίας, το οποίο δεν κλονίστηκε καθόλου όταν οι καιροί, ειδικά πριν από δεκαπέντε χρόνια, έγιναν πιο ταραγμένοι για εσάς και για όλους τους Ευρωπαίους».

Αναφερόμενος στο βάθος των δεσμών που ενώνουν τους δύο λαούς, σημείωσε ότι «μας οδηγεί πίσω στην Αρχαιότητα, και στο πάντα έντονο ενδιαφέρον των Γάλλων για την Ελλάδα. Οι φιλόσοφοι του Διαφωτισμού, ο Μοντεσκιέ ή ακόμη ο Βολταίρος, θαύμαζαν τον πολιτισμό και τις πολιτικές που γεννήθηκαν εδώ, μελετώντας τον Περικλή και την Εκκλησία του Δήμου στην Πνύκα. Αυτός ο ισχυρός δεσμός απεδείχθη ιδιαίτερα γόνιμος: εσείς εφηύρατε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, και ένας Γάλλος κατάφερε να τους αναβιώσει».

Υποστήριξε ακόμη ότι «Έτσι γεννήθηκε και το γαλλικό κύμα υποστήριξης της Ελληνικής Επανάστασης, τροφοδοτούμενο από τη δίψα για δικαιοσύνη και τον θαυμασμό για την ιστορία σας. Μια στήριξη μέσω του αγώνα των Γάλλων εθελοντών, στο Ναυαρίνο και στον Μοριά, και μέσω του Φιλελληνισμού των διανοούμενων και των καλλιτεχνών, οι οποίοι άντλησαν έμπνευση από τα λόγια του Λόρδου Βύρωνα, του Σατωβριάνδου και του Ουγκώ, αλλά και από το πινέλο του Ντελακρουά. Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου, ο πίνακας που ταξίδεψε φέτος στην Αιτωλοακαρνανία, είναι η μεγάλη αδελφή της δικής μας Ελευθερίας που οδηγεί τον Λαό: το κοινό πάθος για ελευθερία είναι αυτό που ενώνει τα δύο Έθνη».

Στο ίδιο πλαίσιο, υπενθύμισε, ότι «Αργότερα, όταν, η Ελλάδα πέρασε από τις δοκιμασίες του εμφυλίου πολέμου και της δικτατορίας, η Γαλλία στάθηκε στο πλευρό της, υποδεχόμενη τους πρόσφυγες του Ματαρόα το 1945, και ύστερα τους εξόριστους της χούντας. Η Γαλλία αγκάλιασε αυτά τα Ελληνόπουλα, και εκείνα την αντάμειψαν συνεισφέροντας στον γαλλικό πολιτισμό με τη δημιουργική τους ευφυΐα, από τον Κώστα Γαβρά έως τον Κορνήλιο Καστοριάδη. Πολλοί Έλληνες επέλεξαν να εγκατασταθούν στη Γαλλία, και ορισμένοι εξ αυτών μας κάνουν την τιμή να είναι απόψε μαζί μας».

Επισήμανε, επίσης, ότι «η Γαλλία δεν ξεχνά τους χιλιάδες Έλληνες που επέλεξαν να την υπερασπιστούν, στα χαρακώματα του Μεγάλου Πολέμου και στα στρατεύματα της Απελευθέρωσης. Πάντα με την ίδια προθυμία να σταθούμε ο ένας στο πλευρό του άλλου, όσες φορές οι αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας απειλήθηκαν».

Ακολούθως, σημείωσε, ότι «Η κοινή αυτή ιστορία είναι βαθιά ευρωπαϊκή, καθώς γιορτάζουμε φέτος την επέτειο της ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα: σαράντα πέντε χρόνια αφοσίωσης και αλληλεγγύης, ενωμένοι γύρω από το ιδανικό της οικουμενικής ελευθερίας» και πρόσθεσε «Σαράντα πέντε χρόνια αμοιβαίου θαυμασμού, απολύτως μεσογειακού και τόσο ευρωπαϊκού. Διότι υπάρχει στην Ελλάδα, ένα je ne sais quoi, μια ιδιαιτερότητα, που μάλλον απορρέει από το «κέφι», μια έννοια που δύσκολα μεταφράζεται στα Γαλλικά, καθώς ενσαρκώνει τον δικό σας τρόπο ζωής, μια συλλογική, κοινή ώθηση που συνδυάζει τη χαρά της ζωής και τον ενθουσιασμό της στιγμής».

Μιλώντας για τον ελληνικό λαό και τα όσα έχει καταφέρει από το 2017, που ήταν η τελευταία του επίσκεψη στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα, τόνισε ότι «Πάνω στα ιστορικά αυτά θεμέλια, χτίζουμε το αύριο. Δεν θα μπορούσα να μην εκφράσω τον θαυμασμό μας αναφορικά με τις επιτυχίες του ελληνικού λαού στο διάστημα που μεσολάβησε από την τελευταία επίσημη επίσκεψή μου το 2017, και μετά από τόσο δύσκολα χρόνια. Έκτοτε, η ανάκαμψη της χώρας σας είναι εντυπωσιακή. Δεν πρόκειται άλλωστε για μια παροδική συγκυρία, αλλά για μια διαρθρωτική μεταμόρφωση, μια πραγματική, ελληνική επιτυχία, προς όφελος μιας ισχυρότερης Ευρώπης. Με επιστέγασμα, εδώ και μερικές εβδομάδες, την ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup, με τη στήριξη της Γαλλίας».

Στο ίδιο πλαίσιο, αναρωτήθηκε «Πώς θα μπορούσα όμως να μιλήσω για το μέλλον, χωρίς να μιλήσω για κυριαρχία, για την πορεία μας και τους λαούς μας; Και μάλιστα εδώ, στην Αθήνα;» και πρόσθεσε «Οφείλουμε να εργαστούμε από κοινού για την οικοδόμηση μιας πραγματικά κυρίαρχης Ευρώπης, ώστε να παραμείνουμε ελεύθεροι. Με αυτό το πνεύμα, το 2021, σε ένα τεταμένο περιφερειακό περιβάλλον, συνάψαμε μαζί μια στρατηγική εταιρική σχέση για τη συνεργασία στην άμυνα και στην ασφάλεια. Πέντε χρόνια μετά, τα αποτελέσματά της είναι – οφείλουμε να το πούμε – εξαιρετικά, τόσο ως προς τη στρατηγική και επιχειρησιακή συνεργασία, όσο και σε επίπεδο δυνατοτήτων και βιομηχανίας. Θα την ανανεώσουμε αύριο και εφεξής θα ανανεώνεται σιωπηρά. Η φιλία μας δικαιολογεί πλήρως αυτή την απόφαση».

Τόνισε, επίσης, ότι «Θα διευρύνουμε και θα προσαρμόσουμε τη στρατηγική αυτή σχέση στις τωρινές προκλήσεις και στις κοινές μας φιλοδοξίες. Το νέο αυτό πλαίσιο θα μας επιτρέψει να κάνουμε περισσότερα για την ασφάλεια των συμπολιτών μας, την περιφερειακή σταθερότητα, την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών μας και την υπεράσπιση των αξιών μας. Θα ήθελα να υπογραμμίσω τη μάχη κατά της παραπληροφόρησης και υπέρ της προστασίας των νέων στο διαδίκτυο, ένα θέμα στο οποίο γνωρίζω ότι αποδίδετε ξεχωριστή σημασία, όπως και εγώ».

Μιλώντας, εκτός κειμένου, τόνισε ότι «Η μοίρα μας είναι συνδεδεμένη εδώ και αιώνες» και υπενθύμισε ότι «η Γαλλία και οι Γάλλοι σας αγαπούν». «Μην αμφιβάλλετε ποτέ γι΄αυτό. Όποτε εμφανιστεί κάποιος κίνδυνος για εσάς να ξέρετε ότι θα είμαστε κοντά σας». Ολοκληρώνοντας, επισήμανε ότι «Πράγματι, η φιλία, που μας ενώνει εδώ και αιώνες, πιστοί στην ελευθερία και στην ανεξαρτησία, συνεχίζεται έμπρακτα στο μέλλον» και ύψωσε το ποτήρι του λέγοντας:

«Ελλάς. Γαλλία. Συμμαχία. Ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω η Γαλλία. Ζήτω η φιλία μεταξύ των δύο χωρών!».