Στο λιμάνι του Πειραιά η φρεγάτα Belharra «Κίμων» - Έτοιμη να υποδεχτεί Μακρόν, Μητσοτάκη

Νωρίς το πρωί της Παρασκευής 24 Απριλίου κατέπλευσε για πρώτη φορά στο λιμάνι του Πειραιά η φρεγάτα Belharra «Κίμων», η νέα ναυαρχίδα του Πολεμικού Ναυτικού.

Αύριο, Σάββατο 25 Απριλίου 2026, τη φρεγάτα αναμένεται να επισκεφθούν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Γάλλου προέδρου για την υπογραφή της ανανέωσης της ελληνογαλλικής στρατηγικής συμφωνίας, η οποία επεκτείνεται για ακόμη πέντε χρόνια.

Δείτε βίντεο από την άφιξη της φρεγάτας στο λιμάνι του Πειραιά:

Η συμφωνία αυτή αποτελεί συνέχεια της αμυντικής συνεργασίας που είχε συναφθεί το 2021 και επιβεβαιώνει τους στενούς δεσμούς των δύο χωρών στον τομέα της άμυνας.

Παράλληλα, έχουν ήδη ληφθεί μέτρα ενόψει της επίσκεψης, καθώς σε δρόμους από τους οποίους θα διέλθει η αυτοκινητοπομπή έχουν τοποθετηθεί ενημερωτικά σημειώματα που γνωστοποιούν τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση.