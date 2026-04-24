Δένδιας σε Φιντάν: Αντίφαση οι κατηγορίες από χώρα με απειλή πολέμου-Αιχμές σε Ε.Ε. για τις «ΑΣΠΙΔΕΣ»

Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε από το Φόρουμ των Δελφών ο Νίκος Δένδιας, με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας να απαντά έμμεσα στις κατηγορίες του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, περί «περικύκλωσης».



«Δεν θα απαντήσω στον Φιντάν, παρότι με στολίζει κατά καιρούς», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν προτίθεται να εμπλακεί σε προσωπικές αντιπαραθέσεις, επαναλαμβάνοντας πως η χώρα «δεν έχει εδαφικές διεκδικήσεις», ούτε έχει διατυπώσει ποτέ τέτοιες αξιώσεις.



Αντιθέτως, όπως σημείωσε, από τουρκικής πλευράς έχουν διατυπωθεί επανειλημμένα απειλές, ακόμη και σε επίπεδο κοινοβουλίου, κάνοντας λόγο για μια ρητορική που αντιβαίνει στις αρχές του διεθνούς δικαίου.



«Είναι τουλάχιστον αντιφατικό να κατηγορείται η Ελλάδα από μια χώρα που διατηρεί απειλή πολέμου εναντίον της», τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα δεν στρέφεται εναντίον κανενός.



Αναφερόμενος ειδικά για τις σχέσεις με την Αίγυπτο, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι η Αθήνα δεν επιδιώκει αποκλεισμούς ή μονομερείς συνεργασίες. Όπως είπε, σχέσεις, όπως αυτή της Αθήνας με το Κάιρο, μπορεί να λειτουργήσει θετικά για όλες τις πλευρές, ενισχύοντας τη σταθερότητα και την ανάπτυξη στην περιοχή.



«Είμαστε υποστηρικτές του Διεθνούς Δικαίου και προσεγγίζουμε τις διεθνείς σχέσεις με αξιακά κριτήρια», ανέφερε, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη κοινής προόδου και εξέλιξης. «Όσοι συμμερίζονται τις ίδιες αξίες είναι ευπρόσδεκτοι», πρόσθεσε.



Παράλληλα, ο υπουργός ΕΘνικής Άμυνας διαχώρισε τις πολιτικές διαφορές από τις σχέσεις των λαών, σημειώνοντας ότι «σε επίπεδο ανθρώπων, οι Τούρκοι είναι φίλοι μας», και υπενθυμίζοντας ότι χιλιάδες Τούρκοι επισκέπτονται την Ελλάδα κάθε καλοκαίρι, αποδεικνύοντας ότι η συνύπαρξη είναι εφικτή.



Επιπλέον, επισήμανε ότι οι εντάσεις προκύπτουν όταν υιοθετούνται επιλογές που έρχονται σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο, επαναλαμβάνοντας τη σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ της νομιμότητας και της συνεργασίας.



Σχετικά με το ενδεχόμενο συμμετοχής της Ελλάδας σε διεθνείς επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ , ανέδειξε τον ρόλο της χώρας στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ», υπογραμμίζοντας ότι η Αθήνα αποτελεί βασικό υποστηρικτή της.



Ωστόσο, άσκησε κριτική για το περιορισμένο επίπεδο συμμετοχής, σημειώνοντας ότι ο αριθμός των πλοίων που έχουν διατεθεί δεν ξεπερνά τα τρία με τέσσερα, εκ των οποίων το ένα είναι ελληνικό.



«Δεν περιποιεί τιμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η εικόνα», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη αποστολή δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά συνολικά την Ευρώπη. Όπως τόνισε, η περιορισμένη συνεισφορά από αρκετά κράτη-μέλη δεν αντανακλά την απαιτούμενη σοβαρότητα απέναντι σε ένα ζήτημα που άπτεται της ευρωπαϊκής ασφάλειας.



Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι βασική προτεραιότητα της Ελλάδας παραμένει η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και των ελληνικών πλοίων. «Μας νοιάζει η ασφάλεια των πλοίων μας, δεν είμαστε εμπόλεμοι, υπό αυτές τις προυποθέσεις είμαστε ανοιχτοί στη συμμετοχή», συμπλήρωσε ο Νίκος Δένδιας.

Αμυντική συμφωνία Ελλάδας - Γαλλίας

Με φόντο την επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα για την ανανέωση της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας, ο υπουργός ΕΘνικής Άμυνας επισήμανε ότι η συμφωνία πλέον διέπεται από ένα διαφορετικό, πιο διευρυμένο πνεύμα σε σχέση με το παρελθόν.



Όπως τόνισε, η συνεργασία δεν περιορίζεται στην προμήθεια εξοπλιστικών συστημάτων, αλλά αποκτά βαθύτερα χαρακτηριστικά, με έμφαση στη δημιουργία και ανάπτυξη των αμυντικών οικοσυστημάτων Ελλάδας - Γαλλίας.



«Δεν πρόκειται απλώς για αγορά οπλικών συστημάτων», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η νέα προσέγγιση δίνει τη δυνατότητα και για παραγωγική συμμετοχή της Ελλάδας.



«Μας δίνει τη δυνατότητα να παράξουμε. Δεν θα συνιστούσε ποιοτική αλλαγή να αγοράσουμε κάτι νέο», όπως υπογράμμισε.