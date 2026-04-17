Bloomberg: Σε ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας προχωρούν Ελλάδα και Γαλλία

Στην ανανέωση της διμερούς αμυντικής τους συμφωνίας αναμένεται να προχωρήσουν την επόμενη εβδομάδα η Ελλάδα και η Γαλλία, επιβεβαιώνοντας τη στενή στρατηγική τους συνεργασία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, Αθήνα και Παρίσι σχεδιάζουν την παράταση της συμφωνίας, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων.

France and Greece are set to renew their defense pact next week as the European nations seek to further shore up their deterrence strategy https://t.co/WPInuKqGIj — Bloomberg (@business) April 17, 2026

Επίσκεψη Μακρόν και συνάντηση με Μητσοτάκη

Η αρχική συμφωνία είχε υπογραφεί το 2021 και πλέον αναμένεται να επεκταθεί, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή σύμπραξη των δύο χωρών στον αμυντικό τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να επισκεφθεί την Αθήνα μετά τη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κύπρος, στις 24 Απριλίου.

Κατά την επίσκεψή του, θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με στόχο την επίσημη επικύρωση της συμφωνίας.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές εξετάζουν την υπογραφή πρόσθετων συμφωνιών που θα ενισχύσουν τη συνεργασία και σε άλλους τομείς, όπως η εξωτερική πολιτική, η πολιτική προστασία και η οικονομική ανάπτυξη.

Στρατηγική συνεργασία Ελλάδας–Γαλλίας

Η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας–Γαλλίας έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον για νέα εξοπλιστικά προγράμματα. Η Naval Group, ως βασικός γαλλικός αμυντικός όμιλος στον ναυπηγικό τομέα, επιδιώκει να κεφαλαιοποιήσει τη θετική συγκυρία.

Έχοντας ήδη αποκτήσει σημαντική παρουσία στην Ελλάδα μέσω του προγράμματος των φρεγατών Belharra, προχωρά σε ένα πιο ολοκληρωμένο μοντέλο συνεργασίας. Στο «μικροσκόπιο» της ελληνικής ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων έχει μπει και το υποβρύχιο Barracuda της Naval Group. Φυσικά, υπάρχουν και τα γαλλικά μαχητικά 4,5 γενιάς Rafale που έχει προμηθευτεί η Πολεμική Αεροπορία.