Χανιά: Στους Patriot ο Δένδιας- Η επίσκεψη Μακρόν εμβαθύνει τις σχέσεις Ελλάδας - Γαλλίας

Στη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, τονίζοντας τη σημασία της παρουσίας του στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο Νίκος Δένδιας υποδέχθηκε τον Γάλλο πρόεδρο στην 115 Πτέρυγα Μάχης στη Σούδα, κατά την επιστροφή του από την Κύπρο, καθώς ο Εμανουέλ Μακρόν θέλησε να επισκεφθεί το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle που βρίσκεται ανοικτά της Κρήτης.

Οι δηλώσεις Δένδια

«Θεωρώ ότι ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία σήμερα και για την Ελλάδα και για την Κύπρο, η παρουσία - και στην Κύπρο και στην Ελλάδα - του Προέδρου Μακρόν, με ένα καθαρό μήνυμα. Νομίζω ότι ακούσαμε όλοι τις δηλώσεις του και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Δεν αφήνουν την παραμικρή αμφιβολία. Δήλωσε ξεκάθαρα τη θέση του και την τοποθέτηση της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Νομίζω λοιπόν ότι ήταν μια εξαιρετική ημέρα και μπορούμε να προσβλέπουμε στην περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεών μας με τη Γαλλία. Ήδη είμαστε προς το τέλος των συζητήσεων για την ανανέωση της στρατηγικής μας σχέσης, την υπογραφή παράτασης της συμφωνίας. Νομίζω, καταλήγοντας, ότι ήταν μια ευτυχής ημέρα».

Στους Patriot στα Χανιά

Ο Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας στρατηγό Δημήτριο Χούπη, πραγματοποίησε, σήμερα, επίσκεψη στο αντιαεροπορικό σύστημα Patriot στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων στην Κρήτη.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι ενημερώθηκε «για τα μέτρα αεράμυνας που έχουν ληφθεί στην ευρύτερη περιοχή της Σούδας».