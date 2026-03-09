Δένδιας: Η παρουσία Μακρόν υπογραμμίζει τη σημασία της στρατηγικής αμυντικής σχέσης Ελλάδας-Γαλλίας

Η παρουσία του Μακρόν στην Κύπρο και την Κρήτη υπογραμμίζει τη σημασία της στρατηγικής αμυντικής σχέσης Ελλάδας-Γαλλίας, τόνισε ο Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του στο Χ με αφορμή το ταξίδι του Γάλλου Προέδρου.

Η ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας: «Υποδέχθηκα στην 115 Πτέρυγα Μάχης στη Σούδα τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος κατά την επιστροφή του από την Κύπρο θέλησε να επισκεφτεί το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle που βρίσκεται ανοικτά της Κρήτης.

»Η παρουσία του Προέδρου Μακρόν σήμερα στην Κύπρο και την Κρήτη, καθώς και του αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία, στέλνει ένα σαφές μήνυμα: Υπογραμμίζει τη σημασία της στρατηγικής αμυντικής σχέσης Ελλάδας - Γαλλίας, καθώς και το ισχυρό ενδιαφέρον της μεγαλύτερης στρατιωτικής δύναμης της ΕΕ για την περιοχή».