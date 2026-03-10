Μακρόν για Κύπρο: «Η χώρα δέχτηκε πολλαπλές επιθέσεις» - Διαψεύδει η Λευκωσία
Αίσθηση προκαλεί δήλωση του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν ότι η Κύπρος «δέχθηκε επιθέσεις από πολλαπλά drones και πυραύλους». Δεν επιβεβαιώνει τον Γάλλο Πρόεδρο η Λευκωσία.
Σε ανάρτησή του στα ελληνικά, ο Εμανουέλ Μακρόν έγραψε: «Η ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων είναι κοινό μας συμφέρον. Λάβαμε αμέσως μέτρα αλληλεγγύης προς την Κύπρο, η οποία δέχθηκε επιθέσεις από πολλαπλά drones και πυραύλους».
Η φράση προκάλεσε ανησυχία καθώς επαναλήφθηκε και στην ανάρτηση του στα γαλλικά: «Nous avons immédiatement pris des mesures de solidarité avec Chypre, qui a été frappée par plusieurs drones et missiles».
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, κ. Λετυμπιώτης, διευκρίνισε το πρωί της Τρίτης ότι «Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο» ενώ ανάλογη ήταν και η τοποθέτηση από τον υπουργό Άμυνας Βασίλη Πάλμα.
Τα περιστατικά με drones στην Κύπρο
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά:
- Η Κύπρος δέχθηκε επίθεση από ένα drone στη Βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, προκαλώντας ζημιές σε υπόστεγο.
- Την επόμενη ημέρα αναχαιτίστηκαν δύο drones.
- Υπήρξε ένα περιστατικό με απογείωση F16, αλλά δεν εντοπίστηκε κάποια επίθεση.
Ο πληθυντικός που χρησιμοποίησε ο Μακρόν στην ανάρτηση προκάλεσε συζήτηση στην Κύπρο για τη φύση και το μέγεθος των επιθέσεων.
Ο Μακρόν, σε επίσκεψή του στην Κύπρο μαζί με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, τόνισε: «Λάβαμε αμέσως μέτρα αλληλεγγύης προς την Κύπρο». Επιπλέον αναπτύχθηκε η φρεγάτα Languedoc και μονάδα αντιαεροπορικής άμυνας Mistral, ενώ το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και η ομάδα μάχης του βρίσκονται πλέον κοντά στην Κύπρο
Ο Γάλλος Πρόεδρος δήλωσε ότι πριν επιστρέψει στο Παρίσι θα μεταβεί στο αεροπλανοφόρο για ενημέρωση επί της κατάστασης.