Μακρόν για Κύπρο: «Η χώρα δέχτηκε πολλαπλές επιθέσεις» - Διαψεύδει η Λευκωσία

Σε ανάρτησή του στα ελληνικά, ο Εμανουέλ Μακρόν έγραψε: «Η ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων είναι κοινό μας συμφέρον. Λάβαμε αμέσως μέτρα αλληλεγγύης προς την Κύπρο, η οποία δέχθηκε επιθέσεις από πολλαπλά drones και πυραύλους».

Η φράση προκάλεσε ανησυχία καθώς επαναλήφθηκε και στην ανάρτηση του στα γαλλικά: «Nous avons immédiatement pris des mesures de solidarité avec Chypre, qui a été frappée par plusieurs drones et missiles».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, κ. Λετυμπιώτης, διευκρίνισε το πρωί της Τρίτης ότι «Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο» ενώ ανάλογη ήταν και η τοποθέτηση από τον υπουργό Άμυνας Βασίλη Πάλμα.

Στην πρόσκληση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, βρίσκομαι στην Κύπρο, μαζί με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη.



pic.twitter.com/hlGhKVSR89 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 9, 2026

Τα περιστατικά με drones στην Κύπρο

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά:

Η Κύπρος δέχθηκε επίθεση από ένα drone στη Βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, προκαλώντας ζημιές σε υπόστεγο.

Την επόμενη ημέρα αναχαιτίστηκαν δύο drones.

Υπήρξε ένα περιστατικό με απογείωση F16, αλλά δεν εντοπίστηκε κάποια επίθεση.

Ο πληθυντικός που χρησιμοποίησε ο Μακρόν στην ανάρτηση προκάλεσε συζήτηση στην Κύπρο για τη φύση και το μέγεθος των επιθέσεων.

Ο Μακρόν, σε επίσκεψή του στην Κύπρο μαζί με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, τόνισε: «Λάβαμε αμέσως μέτρα αλληλεγγύης προς την Κύπρο». Επιπλέον αναπτύχθηκε η φρεγάτα Languedoc και μονάδα αντιαεροπορικής άμυνας Mistral, ενώ το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και η ομάδα μάχης του βρίσκονται πλέον κοντά στην Κύπρο

Ο Γάλλος Πρόεδρος δήλωσε ότι πριν επιστρέψει στο Παρίσι θα μεταβεί στο αεροπλανοφόρο για ενημέρωση επί της κατάστασης.