Καυστικός Μακρόν για τη βρετανική... κωλυσιεργία - «Η Κύπρος να βασιστεί στη Γαλλία»

Τη βρετανική αμηχανία διασκεδάζει ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος στη διάρκεια της νύχτας ανέβασε ένα βίντεο με εντυπωσιακό στρατιωτικό υλικό, με την επισήμανση πως η Κύπρος μπορεί να «βασιστεί στη Γαλλία», μετά την αποτυχία του Λονδίνου να υπερασπιστεί την κρίσιμη βάση της RAF στο Ακρωτήρι από τα ιρανικά αντίποινα.

Στο βίντεο, ο Μακρόν, ο οποίος βρέθηκε χθες στην Κύπρο, ποζάρει με το προσωπικό των δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένου του αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle.

Παρουσιάζει ανθρώπους να τραγουδούν τον εθνικό ύμνο, καθώς ο Μακρόν σχολιάζει: «Η παρουσία σας δείχνει τη δύναμη της Γαλλίας».

Το Παρίσι άδραξε την ευκαιρία για να κάνει μια επίδειξη δύναμης καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο αγωνίζεται να κινητοποιήσει έστω και ένα πολεμικό πλοίο για να προστατεύσει την Κύπρο.

Votre présence démontre la puissance de la France, puissance d'équilibre et de paix, aux côtés de ses amis. pic.twitter.com/ME0SbiKhhx — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 9, 2026

Σε μια προφανή επίθεση στον Κιρ Στάρμερ, είπε ότι «μια επίθεση στην Κύπρο είναι επίθεση σε όλη την Ευρώπη».

Ο Μακρόν υποσχέθηκε επίσης ότι τα γαλλικά πλοία θα προστατεύσουν την εμπορική οδό των Στενών του Ορμούζ, η οποία έχει κλείσει από το Ιράν, εκτοξεύοντας τις τιμές του πετρελαίου.

Πότε φτάνει στην Κύπρο το HMS Dragon

Αντίθετα, το HMS Dragon του Ηνωμένου Βασιλείου, αξίας 1 δισεκατομμυρίου λιρών, θα περάσει τουλάχιστον άλλες δύο ημέρες στο Πόρτσμουθ πριν ξεκινήσει για την Κύπρο.

Στη συνέχεια αναμένεται να χρειαστεί μια εβδομάδα για να φτάσει στην Κύπρο, οπότε θα έχουν ήδη φτάσει ιταλικά, γαλλικά, ισπανικά και ολλανδικά πλοία.

Το επιθετικό υποβρύχιο HMS Anson θεωρείται επίσης ότι έχει εκτραπεί από ασκήσεις στην Αυστραλία για να κατευθυνθεί προς τη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, πηγές της Ντάουνινγκ Στριτ, σύμφωνα με την Daily Mail αναγκάστηκαν να μετριάσουν τις εικασίες ότι το HMS Prince of Wales πρόκειται να αποπλεύσει για τη Μέση Ανατολή.