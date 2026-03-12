Κύπρος: Ολοκληρώνεται η αντιπυραυλική «ομπρέλα»–Στη «μάχη» συμμαχικές δυνάμεις και Charles de Gaulle

Σήμερα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, αναμένεται να ολοκληρωθεί η συγκρότηση της αντιπυραυλικής και αντι-drone «ομπρέλας» της Κύπρου, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας του νησιού και την προστασία από πιθανές επιθέσεις με πυραύλους ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Με την κατάσταση υψίστης επιφυλακής να παραμένει, κυπριακές στρατιωτικές πηγές μιλώντας στο FLASH σημειώνουν ότι η εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη σε σύγκριση με τα πρώτα εικοσιτετράωρα, όσον αφορά το επίπεδο ασφάλειας και τις πιθανές απειλές. Την ίδια στιγμή, διευκρινίζουν ότι στην παρούσα φάση δεν αποτελεί αυτοσκοπός η περαιτέρω ενίσχυση της περιοχής με επιπλέον δυνάμεις.

Από την πλευρά τους, ελληνικές στρατιωτικές πηγές εκτιμούν ότι περιορισμένος αριθμός drones «παραμένει στα χέρια της Χεζμπολάχ», χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι η απειλή έχει εξαλειφθεί πλήρως.

Ελληνική και συμμαχική παρουσία στη Μεγαλόνησο

Τις προηγούμενες ημέρες την προστασία της Μεγαλονήσου είχαν αναλάβει οι δύο ελληνικές φρεγάτες «ΚΙΜΩΝ» και «ΨΑΡΑ» που περιπολούν συντονισμένα νότια της Κύπρου, τα τέσσερα ελληνικά μαχητικά F-16 Viper που έχουν μετασταθμεύσει στην αεροπορική βάση Πάφου, η γαλλική φρεγάτα «Languedoc» και οι δυνάμεις που διαθέτει η Εθνική Φρουρά της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μέσα στις επόμενες ώρες εκτιμάται ότι θα καταπλεύσουν στα κυπριακά χωρικά ύδατα όλες οι ναυτικές δυνάμεις που έχουν αποστείλει ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle», το οποίο, μεταξύ άλλων, συνοδεύουν η ιταλική φρεγάτα «Federico Martinengo» και η ισπανική φρεγάτα «Cristóbal».

Την ίδια στιγμή, η γερμανική φρεγάτα «Nordrhein-Westfalen» παραμένει στο λιμάνι της Λεμεσού, υπό σημαία ωστόσο ΟΗΕ, καθώς το πολεμικό πλοίο συμμετέχει στην διεθνή Ναυτική Δύναμη που εκτελεί περιπολίες και έλεγχο στον θαλάσσιο και εναέριο χώρο έξω από τα χωρικά ύδατα του Λιβάνου.

Παράλληλα, τη Δευτέρα απέπλευσε από το λιμάνι του Πόρτσμουθ το βρετανικό αντιτορπιλικό «HMS Dragon», το οποίο αναμένεται να φθάσει στην Κύπρο τις επόμενες ημέρες, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία συμμαχικών δυνάμεων στην περιοχή.